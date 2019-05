Gf, Gennaro e Francesca baci sul collo nella notte e messaggi in codice

By

Francesca e Gennaro Gf 16: notte di effusioni per i due concorrenti

Si piacciono. Ormai lo si legge nei loro occhi. Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono scambiati dei baci sul collo e delle carezze nella notte. Non si nascondono più, ma preferiscono comunque andare cauti. Magari non nascerà mai nessuna storia d’amore oppure ci sorprenderanno tutti diventando una vera coppia del Grande Fratello. Fatto sta che la loro vicinanza fa tanto chiacchierare. Gennaro ha avuto un legame con Mila, poi con Erica e adesso con Francesca De Andrè: tra le tre, sembra preferire di gran lunga l’ultima. L’unica capace di tenergli testa. Durante la diretta H24, abbiamo spesso visto Gennaro cercare Francesca: al ragazzo manca il contatto fisico e, questa notte, entrambi hanno dato l’ennesima dimostrazione che esiste un interesse reciproco.

Grande Fratello news, Gennaro Lillio cotto di Francesca De Andrè: la domanda

Francesca De Andrè, dopo l’ultimo attacco a Guendalina e Interrante, ha deciso di concentrarsi solo su Gennaro Lillio. Oltre allo scambio di baci e coccole, ci sono stati anche dei messaggi in codice, difficili da decifrare. L’unica frase di facile comprensione è stata questa, detta dopo il solletico fatto dal ragazzo tutto muscoli a Francesca: “Cosa dici? Non mi vuoi dire niente? E va beh allora… niente”. E sì, dovranno raccontare presto qualcosa… A Barbara d’Urso non sfuggirà di certo questo strano rapporto che si è venuto a creare fra Gennaro e Francesca del Gf 16!

Ultime dalla Casa del Gf 16: cosa sta succedendo ad alcuni concorrenti?

Come si evolverà questa situazione? Francesca De Andrè è imprevedibile: potrebbe presto raccontare quello che veramente pensa di Gennaro Lillio. Magari liquiderà la faccenda parlando di “amicizia speciale”? Intanto continuano le critiche nei confronti di Gaetano, reo di aver giocato con Erica; scopriamo invece sempre nuove curiosità sul passato di Michael Terlizzi. Un concorrente che, a poco a poco, sta conquistando i concorrenti del Grande Fratello ma anche il pubblico a casa.