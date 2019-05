Grande Fratello, Gaetano gioca con Erica: “Non sono una zerbina!”

News Erica e Gaetano Gf: la tattica del ragazzo ideata con Kikò

C’è attrazione reciproca fra Erica e Gaetano del Grande Fratello. Ma il ragazzo ha deciso di giocare. Consigliato da Kikò Nalli – il suo fido compagno d’avventura – ha deciso di mettere in atto un piano per poter far cadere ai suoi piedi Erica. L’ha ignorata per un giorno intero. Qual è stato il risultato finale? Erica ha chiesto a tutti i concorrenti del Gf 16 come mai Gaetano non la degni di uno sguardo e non le rivolga la parola. Un cambiamento drastico nel carattere del ragazzo che Erica proprio non riesce a spiegarsi. Ma la verità potrebbe venire molto presto a galla e Gaetano corre il rischio che Erica possa cambiare idea su di lui… Tutti questi giochetti potrebbero innervosirla parecchio.

Grande Fratello, i dubbi di Erica su Gaetano: ecco cos’ha detto

Francesca De Andrè ha attaccato Guendalina Canessa e Daniele Interrate parlando con Gennaro, nello stesso momento Erica ha chiesto a Michael e Gianmarco di dare delle risposte alle sue domande: “Ieri mi ha considerata parecchio e oggi no. Non è una questione ti piace o non ti piace, è una questione: ma perché lo fa? Non vado da lui. Non sono una zerbina!”. Gianmarco – che negli ultimi giorni si è avvicinato molto a Erica – ha deciso di confrontarsi direttamente con Gaetano: “Parlaci. Si vede che a lei piaci. Lei oggi ci è rimasta male. Dai un senso a tutto questo. Diamo fuoco all’orgoglio”.

Gf, Erica e Gaetano: una storia destinata a durare?

Al Grande Fratello, verrà fatta più chiarezza sul rapporto di Gaetano ed Erica: si piacciono davvero? Non c’è chissà quale passione travolgente. Bisogna comunque ammettere che, quest’anno, nessuno sembra veramente interessato a qualcuno in particolare… Eccetto Kikò e Ambra! Si sono lasciati andare a un lungo bacio durante l’ultima diretta del Gf. Ma dureranno fuori dalla Casa più spiata d’Italia? Vivere una storia al di fuori di quel contesto telesivivo è molto diverso.