Gf, Francesca contro Guendalina e Interrante: “O faceva così o…”

Francesca e Guendalina hanno fatto davvero pace? Ultime importanti confessioni al Grande Fratello

Hanno davvero deposto l’ascia di guerra Francesca e Guendalina del Gf 16? Nella Casa si è verificato qualcosa di inaspettato: le due, dopo un litigio esplosivo avvenuto durante l’ultima diretta, si sono chiarite e hanno deciso di costruire un legame per recuperare tutto il tempo perso. Ma da qui a parlare di amicizia ce ne vuole, anche perché, con l’ultima confessione fatta dalla De Andrè a Gennaro, abbiamo capito che non è convinta al cento per cento della sincerità della sua ex rivale in amore. Le ultime parole di Francesca potrebbero essere ascoltate anche da Guendalina Canessa, che potrebbe decidere di cambiare il suo atteggiamento nei suoi confronti. Come verrà gestito il loro strano rapporto nella diretta di questa sera?

Gf news, Francesca De Andrè svela quello che pensa di Guendalina Canessa

Francesca De Andrè ha spiegato a Gennaro Lillio di aver dimostrato di essere una ragazza di sani principi, capace di mettersi in discussione e perdonare… anche se è convinta che Guendalina si sia avvinata a lei perché non avrebbe potuto fare altrimenti: “D’altra parte cosa poteva fare? Lei è entrata in un contesto che era più il mio che il suo. O faceva così o faceva così. Sennò se ne doveva andare. Che faceva? La guerra con me? Però devo ammettere che adesso sono fiera di me stessa”. Guendalina chiacchiera spesso con Francesca, ma soprattutto con Gianmarco Onestini, al quale ha confessato i propri sentimenti.

Daniele Interrante criticato da Francesca: “Lui era il problema”

Al Gf, Francesca ha poi accusato Daniele Interrate di non esser stato in grado di gestire la delicata situazione che si era venuta a creare: “Lui doveva gestire tutto, ma non ha fatto un tubo. Lui era il problema”. Questo succede mentre Erica non capisce perché Gaetano la ignori: il ragazzo ha un piano che sta mettendo in atto… Incomprensioni e dubbi, invece, per Daniele e Martina del Grande Fratello.