Grande Fratello, Daniele e Martina: “Per me è difficile”

Martina e Deniele Gf non si capiscono? Una storia difficile

Cosa sta succedendo tra Martina e Daniele del Grande Fratello? La ragazza sta capendo sempre meglio che è una bella gatta da pelare! Un ragazzo piuttosto complicato, che non riesce a esternare completamente le proprie emozioni e questo lo blocca nei confronti di Martina. Quest’ultima, però, sembra essere molto paziente. Sa aspettare. Chissà fino a quando… Si sono ritagliati del tempo per loro per poter parlare della relazione che stanno costruendo passetto dopo passetto. Entrambi non sono entrati nella Casa del Gf 16 con la speranza di vivere una storia d’amore. Una sorpresa che non vogliono assolutamente sciupare. Soprattutto Martina Nasoni, che pare proprio cotta a puntino!

Daniele smorza l’entusiasmo di Martina: ecco cos’ha detto

A proposito di cotte: sapete che Guendalina ha ammesso a Gianmarco che le piace? Ma lui ha dato una riposta che non è piaciuta affatto. Chissà se un giorno anche Daniele ammetterà che non è veramente preso da Martina… Per il momento ha pronunciato delle frasi che farebbero riflettere tutti: “Non sono uno che sperpera emozioni. Sono uno che se dice una cosa vuol dire che la pensa. Non è che il giorno dopo non c’è più. Do peso a quello che faccio. La gente fa l’opposto con me in amore, in amicizia e anche sul lavoro. Non sono perfetto. Non sono facile. So di non avere un carattere easy. Mi nonna mi dice ‘Santa chi ti tiene’. Io non mi accontento mai nella vita”.

Grande Fratello news, Martina e Daniele non dureranno?

Un modo carino, questo di Daniele, per dire a Martina che non lo capirà mai e che non ci potrà essere futuro? Alla ragazza, qualche giorno fa, ha anche detto che non è sincera e che pensa troppo alla telecamere. Martina del Gf ha ammesso: “Per me è difficile capirti”. Poi Daniele ha continuato: “Io uso il cuore, ma uso molto anche la testa. Quello che ho passato nella mia vita, lo so solo io. So io quello che è meglio per me. Se anche hanno ragione loro, non mi interessa!”. Cos’altro succederà? Martina ha avuto un brutto litigio con Gianmarco, ma adesso pare proprio che sia tornato il sereno.