Gf Guendalina cotta di Gianmarco, lui frena: “Non ho sentito stesse cose”

Guendalina Canessa prova qualcosa per Gianmarco Onestini: la confessione al Gf 16

Guendalina Canessa ha intenzione di vivere appieno la sua esperienza al Grande Fratello 2019. Anche se dovesse arrivare l’amore, lo accetterebbe senza problemi. Non mette nessun freno alle sue emozioni: ha infatti confessato a Gianmarco Onestini di sentire delle “pulsazioni” nei suoi confronti. Appena entrata nella Casa del Gf 16, ha provato qualcosa per il ragazzo. Qualcosa che non è riuscita a spiegare perfettamente a parole. Gianmarco ha dovuto farle molteplici domande per capire cosa provasse per lui. Guendalina, imbarazzata, ha ammesso che le piace, anche se è convinta che lui non nutra lo stesso interesse nei suoi riguardi.

Grande Fratello news, Guendalina in imbarazzo

Questa è stata la confessione (piuttosto sibillina) fatta da Guendalina a Gianmarco: “Io forse vedo qualcosa che magari gli altri non vedono. Mi viene l’ansia perché gli altri ci guardano. Abbiamo un po’ parlato: io ti ho detto qualcosa di me, tu mi hai detto qualcosa di te. Vado sempre col contagocce perché so che sei così. Perché io non seguo la strada più facile? Io sto seguendo la strada più difficile”. Gianmarco del Gf – che in questo momento sta flirtando con Erica – le ha chiesto precisamente cosa prova.

Gianmarco Onestini frena Guendalina: non prova le sue stesse emozioni

La risposta di Guendalina del Grande Fratello non è tardata ad arrivare: “Mi pulsa qualcosa da dentro. Da quando ci siamo visti. Da parte tua, sei lusingato”. Gianmarco ha precisato: “Ovvio che un complimento mi fa sempre piacere, però non vengo da te per chiedere complimenti. Io non ho sentito le stesse cose. Però con te ci parlo volentieri. Sei una donna strutturata, educata, sei un certo tipo di donna che apprezzo molto”. Gianmarco ha così frenato Guendalina, che nella Casa del Grande Fratello sta sorprendendo tutti: ha persino fatto pace con Francesca De Andrè, dopo le ultime pesanti confessioni fatte proprio su di lei!