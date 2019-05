Gf, Gianmarco e Martina litigano: “Non ti azzardare più”, e partono schiaffetti

Grande Fratello, scontro tra Gianmarco Onestini e Martina Nasoni dopo la prova

Oggi pomeriggio al Grande Fratello 16 Gianmarco e Martina hanno litigato! Non all’improvviso, ma per un motivo risalente a ieri. Lo scontro è iniziato dopo una prova che i ragazzi devono sostenere per il budget settimanale. La prova è stata persa a causa di Gianmarco, che quando si è visto rimproverato da Martina è tornato su un episodio di ieri. Dai loro racconti, pare che Martina ieri sera abbia restituito la felpa a Gianmarco lanciandogliela in faccia. Un gesto che a lui non è affatto piaciuto e ha chiesto subito spiegazioni, ieri sera stessa. Martina si era giustificata dicendo che stava giocando, ma anche Gennaro inizialmente era rimasto colpito da questo gesto. Gianmarco oggi ha riparlato con Martina di quanto accaduto, perché secondo lui è stato un gesto ineducato. Tanto più perché Martina non gli ha nemmeno chiesto il permesso di indossare la sua felpa e il rapporto che c’è fra i due non presume una confidenza tale da comportarsi in questo modo. Questo dal punto di vista di Gianmarco.

Gf, Gianmarco e Martina litigano e lei sbotta: “Non ti azzardare!”

Dopo che i due si sono confrontati, senza riuscire a trovare un punto di incontro, la situazione è precipitata. Martina interrompendo la conversazione si è scusata con Gianmarco ma dandogli due schiaffetti sulla faccia, e aggiungendo: “Tu da una parte e io dall’altra”. Un gesto che non è affatto piaciuto a Onestini, che subito ha fatto notare di tenere le mani a posto perché lui non l’ha toccata minimamente. Come se non bastasse, Martina è rientrata urlando: “Non ti azzardare a dire che non ho educazione. Perché a casa mia è di base l’educazione”. Tuttavia Gianmarco intendeva dire altro: “Non ho detto che non hai educazione. Mi urla in faccia, gli schiaffetti. Un comportamento può per me non essere educato? Chi ha alluso alla sua famiglia? Nessuno. Cosa c’entra l’educazione della sua famiglia”. Lo scontro si è fermato qui, perché Martina è andata in giardino e Gianmarco è stato chiamato in confessionale.

News Gf, Gianmarco rimprovera Martina: “Io le mani le tengo in tasca”

Poco dopo, Gennaro, che davanti a Martina aveva minimizzato il gesto della felpa, a Kikò a confidato: “Quando gliel’ha buttata ci sono rimasto anche io. L’ha buttata e se ne è andata. Poi quando è tornata Gianmarco glielo ha detto, lei ha risposto che stava giocando. Lui si è messo a ridere, non mi aspettavo che aprisse l’argomento oggi. Se te l’ho già detto, il giorno dopo non te lo vengo a ridire”. Effettivamente nessuno ha pensato che Martina lo avesse fatto con cattiveria, ma dal punto di vista di Gianmarco non era autorizzata a scherzare lanciandogli la felpa in faccia, per il tipo di rapporto che hanno in Casa. Tanto peggio se neanche gli aveva chiesto di prestarle la felpa in questione. Ed è proprio questo che ha spiegato poi ai ragazzi in camera, sfogandosi con loro. “Poi addirittura mi urli in faccia e mi tiri due schiaffetti? Dai. Io le mani le tengo in tasca”, ha aggiunto il fratello di Luca Onestini.

Gianmarco e Martina litigano al Gf, poi arrivano le scuse

Poco dopo è arrivata Martina in camera e c’è stato il chiarimento. Lei ha ribadito: “Per me non era minimamente come l’hai pensata. Mi sembra qualcosa di banale e sciocco su cui discutere”. Gianmarco ha replicato così: “Io non ho mai definito la tua persona, ho parlato del tuo comportamento che per me è stato ineducato. Ma perché mi hai messo le mani in faccia?”. Secondo Martina, con gli schiaffetti voleva dire “pensala come vuoi”, ma non ha parlato molto di questo gesto. Gianmarco ha precisato ancora: “Non sto dicendo che qualcuno ha picchiato qualcun altro, ma non ti devi azzardare a mettermi le mani in faccia perché io non lo farei mai”. A questo punto, Martina ha tagliato corto: “Secondo me stiamo andando un po’ oltre. Vediamo le cose in maniera diversa. Nel tuo modo di vederle ti chiedo scusa. Non voglio più affrontare la questione, perché nel mio modo di vedere le cose mi sembra un po’ sciocchino”. Lo scontro tra Gianmarco e Martina al Gf si è concluso così.