Stefano Laudoni, diffida per Valentina Vignali: “Affermazioni calunniose”

Valentina Vignali al Grande Fratello, frasi contro Stefano Laudoni: arriva la risposta

Le ultime frasi dette da Valentina Vignali contro Stefano Laudoni sono ovviamente arrivate alle orecchie del diretto interessato. Ripresi ventiquattr’ore su ventiquattro, è normale che tutto ciò che i concorrenti dicano all’interno della Casa più spiata d’Italia venga ascoltato da tutti. Anche da quelle persone prese di mira. Le parole dette dalla Vignali sull’ex fidanzato hanno scaturito una reazione inevitabile: il cestista ha deciso di diffidarla. Ha scritto un lungo messaggio su Instagram con cui ha smentito dapprima tutte le affermazioni fatte da Valentina Vignali nei suoi riguardi, dopodiché ha spiegato che agirà per vie legali.

Stefano Laudoni contro Valentina Vignali del Gf 16

Valentina è stata rimproverata dal popolo di Twitter per alcune uscite poco felici e adesso invece a far sentire la propria voce è stato l’ex fidanzato Stefano Laudoni: “Mi vedo costretto a intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello“. La prima diffida fatta nei confronti della ragazza non è servita a nulla, come ha spiegato Laudoni su Instagram.

Il messaggio di Stefano Laudoni

“Avevo già provveduto a diffidare la Sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto. Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale”. Barbara d’Urso farà sicuramente maggiore chiarezza su quello che sta succedendo. Il confronto tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni pare impossibile.

Ultime notizie Grade Fratello: ecco cosa sta succedendo

Il messaggio scritto da Stefano termina così: “A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale”. Cos’altro sta succedendo all’interno della Casa del Grande Fratello 2019? Valentina Vignali riesce sempre a catturare l’attenzione, nel bene e nel male. Anche Michael Terlizzi non passa inosservato: d’improvviso ha fatto una confessione sulla sua adolescenza e sul rapporto con le ragazze. Che dire, invece, delle effusioni notturne tra Francesca e Gennaro del Gf 16?