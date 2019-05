Francesca De André, lacrime amare al Gf: la dichiarazione improvvisa di Gennaro

Gf, Gennaro Lillio e Francesca De André sempre più vicini dopo l’incontro di Giorgio e Rosi

Nel day time di oggi del Grande Fratello è emerso con una certa evidenza che Gennaro Lillio e Francesca De André sono sempre più vicini, soprattutto a causa dei tanti dubbi della gieffina dopo l’incontro tra il suo fidanzato, Giorgio, e una certa Rosi. Non sappiamo come si evolveranno le cose fino alla fine del reality show ma ci sembra tutt’altro che improbabile che i due si avvicinino: entrambi infatti continuano a coccolarsi e nonostante Francesca continui a parlare di Giorgio e della sua storia d’amore non sono poche le attenzioni che si riservano l’uno all’altra.

Francesca De André in crisi: confessionale amaro per la gieffina

Dopo la diretta Francesca non ha nascosto tutta la sua delusione dichiarando tra le lacrime che “Mi manca [Giorgio ndr] e spero non sia arrivato a mancarmi di rispetto fino a quel punto. Ho troppi dubbi e troppe domande a cui non posso dare risposta”: la De André insomma non sta bene e a notarlo è stata anche Serena Rutelli sostenendo che siccome si vede che è molto innamorata “quello che è successo ieri non le farà passare molto bene questa settimana”. Anche Gennaro da parte sua si è detto molto dispiaciuto e spera – questo almeno è quanto ha dichiarato – che tutto vada per il meglio: “Le auguro – queste le sue parole – che quello che ha visto sia il niente, perché non vorrei che abbia l’ennesimo dispiacere dalla vita”.

Gennaro e Francesca nuova coppia al Gf? Il discorso ambiguo del gieffino

“Sento un senso di bene e affetto forte – ha poi spiegato sempre in confessionale – che non è un senso di attrazione. Il nostro rapporto è bello, pulito sincero, come si è creato. Io mi sono legato tanto a lei, quando ti piace una persona un’altra direbbe ‘Speriamo che…’ e invece io dico ‘Speriamo che non è…’“. Peccato che poi in giardino abbia fatto un discorso piuttosto ambiguo a Francesca: “Io – le ha detto tra una battutina e l’altra – potrei guardarti veramente sotto un altro punto di vista”; lei è convinta da parte sua di piacergli molto e sebbene al momento nessuno dei due abbia voluto lasciarsi andare dubitiamo che la situazione passerà inosservata fino alla fine del reality, anche perché la De André sembra fidarsi davvero tanto di Gennaro: “Lui – ha confessato – è un po’ la mia safe house“.