Francesca De André scopre il fidanzato con un’altra: reazione di Gennaro

Francesca De André al Grande Fratello viene a conoscenza del presunto tradimento del fidanzato Giorgio

Spiacevole scoperta quella fatta da Francesca De André nel corso della diretta di questo lunedì. Nella Casa del Grande Fratello, la gieffina si ritrova di fronte a una realtà sconcertante. Barbara d’Urso, come aveva già anticipato, sceglie di iniziare questa puntata proprio rivelando a Francesca gli ultimi gossip che riguardano il fidanzato Giorgio. Scendendo nel dettaglio, in questi giorni, il ragazzo è stato beccato e fotografato in compagnia di un’altra donna, proprio mentre esce dalla casa della De André a Milano. A pubblicare le immagini ci ha pensato il settimanale Oggi. Nessuna risposta da parte di Giorgio, il quale si sarebbe appunto intrattenuto con una ragazza bionda, Rosi. Questo gossip è stato poi confermato da Biagio D’Anelli a Domenica Live. L’ex concorrente del Grande Fratello 11 ha rivelato di avere le prove che andrebbero a confermare la notizia sul presunto tradimento di Giorgio nei confronti di Francesca. A detta di Biagio, il ragazzo si starebbe vedendo con questa ragazza da qualche settimana.

Francesca De André provata per i gossip sul fidanzato: la reazione di Gennaro Lillio

Barbara non può fare altro che mostrare a Francesca il gossip sul presunto tradimento di Giorgio. La De André appare subito sconvolta di fronte alle immagini. Non si aspettava minimamente che si sarebbe un giorno trovata ad affrontare una situazione del genere. La De André rivela di essere schifata da quanto visto, soprattutto per il fatto che Giorgio avrebbe passato tre ore e mezza proprio all’interno della sua abitazione. “Sta cafona chi è? Che schifo, a casa mia? Non ho parole, sto sognando. Voglio sapere cosa ha da dire lui. Sono schifata, non so più cosa devo fare della mia vita”, dichiara Francesca, profondamente provata. La De André torna poi dai suoi compagni di avventura e il primo che si alza per darle conforto è proprio Gennaro Lillio.

Francesca e Gennaro Lillio: il gieffino dà il suo sostegno alla De André

Prima ancora di scoprire gli ultimi gossip sul presunto tradimento del fidanzato, Francesca dà le dovute spiegazioni sul suo rapporto con Gennaro. La giovane spiega che tra loro è nata una semplice amicizia e che sta portando rispetto a Giorgio. Tutti sembrano credere che, in realtà, tra loro sia nato qualcosa di più. Ed ecco che dopo aver scoperto questo gossip, Gennaro corre subito da Francesca, a cui dà tutto il suo sostegno con un bacio sulla guancia. Una reazione importante quella del giovane, che dimostra di essere fortemente legato alla De André. Entrambi dichiarano, però, che a unirli c’è solo un’amicizia.