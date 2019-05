Daniele e Martina si sono già lasciati al Gf? Lui durissimo

Grande Fratello diretta 24H: Daniele non ne può più degli atteggiamenti infantili di Martina

Cosa sta succedendo tra Martina e Daniele del Gf 16? Il ragazzo ha sempre avuto dubbi sulla sua quasi-fidanzata conosciuta nella Casa più spiata d’Italia: la ritiene fin troppo piccola per lui, ma comunque ha voluto portare avanti la frequentazione. Una relazione che potrebbe finire molto presto. Ormai Daniele Dal Moro ne ha fin sopra i capelli: non riesce a sopportare determinati atteggiamenti infantili della ragazza. Invece di affrontare vis-à-vis Martina Nasoni, preferisce confidarsi con alcuni concorrenti. Non più con Valentina Vignali – la sua grande amica – ma con Guendalina Canessa, l’ultima entrata del Grande Fratello 2019.

Martina e Daniele si lasciano? La confessione del ragazzo al Gf

Già da ieri notte Martina si era lamentata del fatto di sentire lontano Daniele e adesso abbiamo avuto la conferma, seguendo la diretta del Gf 2019, che l’interesse del ragazzo nei suoi confronti sta realmente scemando. Ecco cos’ha confessato a Guendalina: “Per come sono io, voglio che una persona si comporti per com’è veramente. Lei si comporta così e mi cade drasticamente. Sai quante belle ragazze mi capitano nella mia vita? Io vorrei una che debba diventare un valore aggiunto della mia vita. Oggi cerco questo”.

Gf news, Daniele Dal Moro alla ricerca di un’altra donna

Questa volta Daniele non si è confidato con Valentina (che dovrà prendere un’importante decisione dopo il comunicato dell’ex Stefano Laudoni), bensì con Guendalina, alla quale ha detto di non voler essere la balia di Martina: “Cerco il più tatto possibile, ma io devo pensare anche a me stesso. Io ho 30 anni, ma è come ne avessi 40. Non puoi sperare che io faccia il babysitter. Io le dico di mettersi un po’ nei miei panni. Io nei suoi panni mi ci metto fin troppo. Le ho tirato la roba fin troppe volte. Perché non ne parli con me, invece di parlarne con un altro? Anche questa è maturità”. Daniele cerca una donna diversa: “Io ho bisogno di una persona matura, altrimenti non ce la faccio”.