Grande Fratello, Daniele allontana Martina: colpa di Valentina?

Martina e Daniele del Gf lontani: incomprensioni e cambiamenti d’umore troppo repentini

Daniele Dal Moro non starebbe dando le giuste attenzioni a Martina Nasoni. Quest’ultima si è lamentata con le sue amiche del fatto che il ragazzo cambia spesso umore e atteggiamento nei suoi confronti: un giorno è molto affettuoso, il giorno dopo è distante anni luce, quello dopo ancora diventa un’altra persona, mostrando un lato del suo carattere che prima non conosceva. Martina non riesce a stare dietro a tutti questi cambiamenti: vorrebbe una storia d’amore stabile e un ragazzo che le possa dare delle sicurezze, visto che, in passato, ha avuto delle brutte esperienze con gli uomini.

Grande Fratello, Daniele troppo misterioso: Martina non lo comprende

Se Gaetano ed Erica hanno fatto un passo importante, non si può dire lo stesso di Martina e Daniele del Grande Fratello. Queste sono state le ultime parole dette dalla ragazza: “Ho parlato di una cosa che mi ha fatto male e Daniele ha detto che anche lui ha vissuto una cosa che l’ha fatto soffrire, però mi ha detto che non avrebbe voluto parlarne. Questa mattina si è svegliato e non mi ha dato nemmeno un bacetto”. Hanno già da adesso problemi di comunicazione?

Valentina Vignali influenza Daniele Dal Moro? Il dubbio di Mila

Mila Suarez pensa che Valentina Vignali (che ieri ha ricevuto una risposta dall’ex Stefano Laudoni) potrebbe c’entrare qualcosa con i repentini cambiamenti del carattere di Daniele: “Tu pensi che sia colpa di Valentina?”. Secondo Martina, la cestista non influenzerebbe più il suo quasi-fidanzato. Martina ha deciso di mettere in atto un piano per far capire a Daniele che, se dovesse continuare così, potrebbe perderla per sempre: “Devo cominciare a venire incontro a me stessa. Devo pensare un po’ di più a me. Non sei l’unico, in questo mondo, che sei stato fr…to dalle persone. Ha dato tanto a delle persone che in cambio gli hanno dato una coltellata. Ma non è l’unico. Lui ha bisogno di determinate cose… anche io però!”.

Gf news: Martina Nasoni vuole cambiare e rivela il suo tallone d’Achille

Martina del Gf non vuole avere nessun tipo di rimpianto: “Se lunedì dovessi uscire, non voglio uscire col dubbio di cosa sarebbe potuto succedere. Ma non abbiamo nemmeno litigato! Ha sempre questo atteggiamento del cavolo: dormiamo insieme e poi dopo due giorni ognuno per i fatti propri”. Rimpianti simili a quelli di Gianmarco Onestini su Ivana Icardi? Martina ha poi rivelato qual è la sua più grande debolezza: “Il mio tallone d’Achille è l’amore. Non riesco a mettere un muro con una persona che mi piace. Devo iniziare al Grande Fratello a farlo”.