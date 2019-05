Gf, Erica e Gaetano bel gesto: “Impariamo a stare zitti”

Grande Fratello gossip, Erica e Gaetano sempre più vicini: ecco cosa sta accadendo

Si è verificato un importante sviluppo nella relazione di Erica e Gaetano del Grande Fratello 2019. Ora non si scherza più: hanno deciso di fare dei passi insieme. Erica non ha nessuna intenzione di costruire una storia superficiale e ha detto chiaro e tondo a Gaetano che deve decidere cosa fare. Che farà il ragazzo? Sembra intenzionato a voler creare qualcosa di speciale, ma i telespettatori non si fidano completamente di lui, dopo le ultime strategie messe in atto con l’aiuto di Kikò Nalli. Erica Piamonte non vuole comunque mettere il piede sull’acceleratore: deve studiare meglio chi ha davanti per capire se potrà davvero esserci un futuro. E le auguriamo che possa essere il più roseo possibile!

Gf news, la decisione di Gaetano ed Erica: un nuovo inizio

Mentre Daniele e Martina si allontano sempre più, Gaetano ed Erica del Gf 16 sorprendono, soprattutto dopo l’ultimo abbraccio, che segna la fine di ogni tipo di giochetto (quello di Gaetano non è piaciuto a nessuno). Erica ha deciso di spiegargli cosa fare per andare d’accordo, dato che adesso non sono più dei semplici amici: “Visto che stiamo all’inizio di tutto, c’è bisogno che imparassimo a stare un po’ più zitti. Perché qui ci si scanna”. Gaetano Arena le ha risposto in questo modo: “Io non voglio avere ragione. Io dico semplicemente i miei pensieri. Che fa il mio cucciolo?”.

Ultime dalla Casa del Grande Fratello 2019

C’è stata poi la massima di Gaetano del Gf: “Si inizia sempre con l’odio”. Sarà davvero così o la loro relazione naufragherà in tempi record? Non è la prima volta che al Grande Fratello nascono storie destinate a durare da Natale a Santo Stefano. Intanto, fuori dalla Casa più spiata d’Italia, Stefano Laudoni ha scritto delle frasi importanti contro Valentina Vignali. Quali altre sorprese ci regalerà quest’edizione del reality di Barbara d’Urso?