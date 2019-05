Vladimir Luxuria, confidenze sul suo passato al Gf: i concorrenti in lacrime

Vladimir Luxuria al Grande Fratello, le confidenze nella Casa sul suo passato

Vladimir Luxuria è la terza ospite del Gf 16. Dopo Lemme e Guendalina Canessa, adesso sarà Luxuria a trascorrere forse due settimane con i concorrenti. La Casa porta a confidenze e confessioni, così Vladimir si è ritrovata a parlare del suo passato con alcuni ragazzi. Le hanno chiesto se già da piccola si sentiva donna, nonostante allo specchio vedesse il corpo di un bambino, quindi di un maschio. Per questo Luxuria al Gf ha scelto di aprirsi con i concorrenti, anche per aiutare magari qualcuno a casa che magari fosse all’ascolto. Una testimonianza che ha commosso i ragazzi del Grande Fratello, ma che è anche il pubblico a casa.

Luxuria passato, il racconto al Grande Fratello: “Sono riuscita ad aprire queste porte”

Ai ragazzi Vladimir ha raccontato di aver capito sin da molto piccola di sentirsi donna dentro e che si è sempre accettata. “Se tu non lo ammetti a te stesso diventa un problema abbastanza grave”, ha aggiunto. Ha inoltre raccontato un episodio che ricorda ancora oggi: un giorno, infatti, sua sorella le ha dato un vestito da indossare e lei, guardandosi poi allo specchio, era molto felice. In confessionale poi ha detto: “Non ho difficoltà a parlare di me, vorrei farlo con spontaneità e senza vittimismo. Con una lacrima e con un sorriso. Ho trascorso un periodo della mia vita in cui ho cercato di reprimere questa mia parte”. Quando poi si è accettata ha iniziato a vedersi chiudere porte in faccia, ma riuscendo a sconfiggere i pregiudizi: “Sono riuscita ad aprire queste porte, ma non a spallate, con il soffio leggero della parola”.

Luxuria al Gf: “Ho i miei limiti, però io sto bene così”

Le confessioni di Luxuria al Grande Fratello non sono finite qui. Ecco cos’altro ha raccontato in confessionale: “Quella cosa che si chiama anima, che si chiama psiche, è quello che io sento molto in comune con le altre donne che a differenza di me sono nate con un corpo femminile, hanno avuto un’educazione femminile. Ho i miei limiti, sicuramente, però io sto bene così”. Nel daytime del Gf, oltre alla furiosa lite tra Francesca e Gennaro ma censurata, abbiamo poi visto il momento in cui Vladimir ha condiviso un episodio in particolare con i concorrenti. Ha raccontato infatti di una volta in cui si trovava in piazza nella sua Foggia ed era vestita da donna, quando d’un tratto è passato suo papà con un amico.

Gf, il racconto di Luxuria commuove tutti: “Mi ha emozionato”

“È passato mio padre con un amico e gli ha fatto cenno e ha detto guardalo. Mio padre ha girato lo sguardo e ha visto che ero io. Salgo a casa e sento le urla di mia madre e di mio padre che stavano litigando. Io mi sentivo responsabile dell’infelicità di coloro che mi avevano messa al mondo, che mi avevano fatto crescere”, ha raccontato. Sulle ultime parole di Vladimir, i ragazzi erano commossi e sono corsi ad abbracciarla. Un momento che ha toccato molto Luxuria: “Ho visto gli occhi lucidi di tutti e mi ha emozionato. Mentre parlavo mi sentivo compresa e ascoltata, e anche ben voluta. Questi sono sconosciuti per me, però ho sentito in loro una bontà che mi ha travolta, come se in quel momento fossero diventati dei miei amici pronti a capirmi e comprendermi”.