Grande Fratello, Vladimir Luxuria parla del problema di Michael

Problema al braccio di Michael Terlizzi: ne parla Vladimir Luxuria al Gf 16

Nella Casa del Grande Fratello, non mancano mai momenti particolari, alcuni capaci anche di commuovere. Vladimir Luxuria si è affezionata in particolar modo a Michael Terlizzi e ha parlato con lui del suo problema al braccio. Che giustamente Vladimir chiama “particolarità”. Ogni volta che parla di Michael, gli occhi di Luxuria brillano: quel ragazzo ha saputo rubarle il cuore con la sua gentilezza e con la sua tenerezza. Un mix che ha conquistato anche il pubblico a casa. Avevamo proprio bisogno di un personaggio come Vladimir all’interno del reality show di Canale 5: riesce a dare preziosi consigli a tutti e a spingerli verso la cosa più giusta da fare quando si sentono smarriti.

Grande Fratello news, le parole di Vladimir Luxuria su Michael

Durante la lezione del maestro di Tai chi, Michael del Gf 16 non si è tirato indietro, nonostante ci fossero dei movimenti che non avrebbe potuto fare: “Quando il maestro ci ha fatto utilizzare le braccia e ci ha detto anche di rotearle – ha spiegato Vladimir Luxuria –, a un certo punto Michael ha detto al maestro che non avrebbe potuto farlo”. Ha poi parlato con Michael: “Avresti potuto dire dall’inizio che non avresti partecipato e invece tu hai partecipato, hai fatto quello che hai potuto fare. Probabilmente, prima dell’esperienza del Grande Fratello, non avresti nemmeno iniziato quegli esercizi. Avresti trovato una scusa per non mostrare questa particolarità. Non ti sentire a disagio”.

Vladimir Luxuria “salva” tutti (anche Francesca e Gennaro!)

Vladimir è sia riuscita a far riavvicinare Gennaro e Francesca sia a far aprire di più Michael, che ha parlato del suo rapporto con le ragazze che ha frequentato in passato: “Mi comincio a fare dei problemi quando approfondisco la conoscenza con una ragazza. Questa è una cosa che non ho mai detto. Non sono andato oltre perché forse dipende da questo”. Serena Rutelli, invece, si è lasciata andare sulla sorella e sul fratello ritrovato.