Francesca De Andrè, pianto disperato nella notte: “Voglio spegnermi”

Gf news, Francesca De Andrè in crisi: la ragazza molto provata dagli ultimi episodi che l’hanno vista protagonista

Al Grande Fratello, Francesca De Andrè continua a sentirsi sola. A renderla ancora più triste, la decisione presa dal fidanzato Giorgio: ha voluto una pausa di riflessione; decisione, questa, che ha spiazzato la ragazza, considerato che, una settimana prima, le aveva assicurato che era tutto ok e che non era assolutamente geloso di Gennaro Lillio (e non ha fatto solo questa confessione). Barbara d’Urso era rimasta sorpresa dall’estrema calma di Giorgio, fino a che, qualche giorno fa, c’è stato un dietrofront e ora gli sono sorti dei dubbi sulla fidanzata. La loro storia verrà chiusa definitivamente una volta che Francesca uscirà dalla casa del Gf 16?

Il pianto di Francesca De Andrè: la ragazza distrutta

La sorella l’ha difesa dopo quello che ha detto Giorgio. Ma Francesca del Gf si sente comunque molto male. Lo ha confessato nella notte, lasciandosi andare a un lungo pianto liberatorio: “Mi sento un mostro. Che vita di m…a. Voglio spegnermi. Che brutta sono”. Se l’è poi presa con Gennaro Lillio, reo di non saper prendere mai una posizione: “Perché? Non me ne frega un c…o! Mi giro ed è sparito. Vieni o non vieni a prendermi. Sai che per me le vie di mezzo non esistono”. I nervi di Francesca De Andrè sono a fior di pelle: avete letto quello che è successo tra lei e Martina Nasoni?

Grande Fratello, Francesca lascia il reality prima della finale?

Una settimana difficile per Francesca del Grande Fratello, che ha ammesso di non fidarsi più di nessuno. Lascerà il programma prima del tempo? Queste sono state le sue ultime parole dette nella notte: “Mi sento io una cretina ad aver valutato diversamente, mi sento in difetto. Non ho voglia di star sveglia”.