Francesca De André: la sorella la difende ancora, retroscena su Giorgio

Francesca De André, continuano le polemiche su di lei: la sorella Fabrizia la difende a Pomeriggio 5

Francesca De André continua ad essere al centro delle dinamiche al Gf 16. Dopo una puntata davvero pesante per lei, quella di lunedì 20 maggio e in cui la De André ha saputo del tradimento dell’ormai ex fidanzato Giorgio, la disperazione della nipote del grande Faber non si arresta. A Pomeriggio 5, la d’Urso ha voluto ribadire la sua vicinanza alla sua opinionista ed ora rinchiusa nella casa di Cinecittà, complice anche il supporto della sorella, Fabrizia. E Roger Garth ha svelato anche dei retroscena sull’ex Giorgio. Ma andiamo con ordine. Chi ha seguito la diretta del Gf di lunedì sera, avrà visto tutta la disperazione di Francesca dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato. Subito dopo la De André si è lasciata andare ad una brutta reazione, agitandosi e piangendo senza fine. La sorella Fabrizia, che doveva entrare anche lei in casa, l’ha difesa ancora una volta.

Francesca De André difesa da Cristian Imparato e la sorella: “Lasciatela stare“

Fabrizia de André è intervenuta a Pomeriggio 5 per difendere la sorella: “Cristiano (Malgiolgio, ndr.) ha usato il nome di nostro nonno in un contesto sbagliato, poi i modi di mia sorella non sono stati tranquilli, ma lui credo sia andato oltre. Si sono chiesti scusa, credo che Cristiano non si sia reso conto“. Anche Imparato (protagonista di un duro scontro con la Suarez) poi ha voluto dire la sua, difendendo l’amica: “Francesca ha detto scusa in diretta per i modi che ha avuto con Mila ma la gente sta sempre là, ma cosa ha fatto questa ragazza? Lasciatela stare. Tua sorella ha avuto un passato difficile“. La De André, senza dubbi, è protagonista indiscussa di questa edizione del reality. Anche se divide il pubblico con i suoi modi, mostra una personalità molto forte.

Francesce e Giorgio: retroscena sulla casa della De André a Pomeriggio 5

Giorgio Tambellini, ormai ex fidanzato di Francesca De André, l’ha lasciata con un post su Instagram. L’opinionista della d’Urso lo ha scoperto in diretta tv e la notizia l’ha portata in uno sconforto totale. Per questo ha detto alla sorella, Fabrizia, entrata in casa per dirle la verità di farsi dare le chiavi della sua abitazione da Giorgio. Un retroscena è stata poi svelato da Roger Garth, che riguarda un cambio di serratura della porta della casa: Giorgio non risponde al telefono e non vuole restituire le chiavi?