Mila Suarez duro scontro con Imparato a Pomeriggio 5: “Povero Alex Belli”

Pomeriggio 5, si sono scaldati gli animi nel programma di Barbara d’Urso. Mila Suarez si è scontrata con Cristian Imparato

Si sono accesi gli animi a Pomeriggio 5, protagonisti di un duro scontro in cui sono volate anche parole grosse Mila Suarez e Cristian Imparato. I due ex gieffini hanno messo su un siparietto niente male e che ha chiamato in causa anche Ivana Icardi. Mila Suarez è sempre più al centro del gossip, se la sua entrata nella casa del Gf è stata contrassegnata dalla rottura con l’attore Alex Belli, ora la modella marocchina sta facendo parlare di sé per la sua lotta contro il bullismo che ha interessato la sua avventura nel reality, e che ha preso in causa Francesca De André. La ex compagna di Belli ha preso la palla al balzo per intervenire e ribadire le prese in giro che, sembra, gli altri ex coinquilini della casa di Cinecittà le avrebbero rivolto. Subito dopo è seguito un acceso scontro con Cristian Imparato.

Mila Suarez contro tutti: Imparato la definisce una provocatrice

Pomeriggio 5, nella puntata di martedì 21 maggio ha trattato esclusivamente il Grande Fratello, dato il ruolo centrale giocato dalla conduttrice, Barbara d’Urso. Dopo la rivelazione esclusiva sul ritorno di fiamma tra Ivana Icardi e il fidanzato calciatore Luis Galesio, si è accesa una lite forte tra Mila Suarez e Cristian Imparato, che ha anche interessato la sorella del calciatore dell’Inter, Mauro Icardi. La modella marocchina ha ribadito di essere spesso vittima dei suoi ex coinquilini che la prendono in giro ripetuttamente, per questo ha voluto lanciare un messaggio a Imparato, Ivana e Ambra Lombardo presenti in studio: “Volevo dire loro di vergognarvi, basta dire le cose sui social. Ivana sei la persona più falsa del mondo. Pensavo di entrare nella casa del Grande Fratello invece sono entrata come cappuccetto rosso. Avete una cattiveria assurda, io non ho fatto niente. Anche ieri sul treno, mi stavate prendendo in giro“. E da lì, la scontro è stato assicurato.

Cristian Imparato: “Povero Alex Belli che ti ha sopportata“

La reazione di Cristian Imparato è stata forte ed ha chiamato in causa l’ex compagno della Suarez, Alex Belli. Tutti sappiamo della storia ormai finita tra l’attore e la modella, Imparato ha così chiosato sulla lite con Mila: “Sei un provocatrice, povero Alex Belli che ti ha sopportata. Facciamolo Santo“.