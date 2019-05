Ivana Icardi è tornata con il fidanzato Luis Galesio: “Mille volte scusa”

Ivana Icardi è tornata ufficialmente con il fidanzato, il calciatore Luis Fabian Galesio. L’annuncio a Pomeriggio 5

L’entrata nella casa del Grande Fratello di Ivana Icardi aveva aperto uno spiraglio sul rapporto con il fratello, il calciatore Mauro Icardi ma dopo aver ricevuto la diffida da parte della cognata, Wanda Nara, Ivana non aveva più parlato della sua situazione famigliare. A destare molta curiosità è stato invece il rapporto nato nella casa con Gianmarco Onestini, fratello dell’ex gieffino Vip Luca. Ivana aveva lasciato proprio per Gianmarco, il fidanzato Luis Galesio, anche lui calciatore come il fratello. La relazione con il compagno era finita proprio perché la Icardi aveva deciso di aprire il suo cuore al più piccolo degli Onestini, la confusione che provava l’ha condotta a prendersi una pausa dal fidanzato ma a Pomeriggio 5 ha annunciato che l’amore con Galesio è tornato.

Ivana Icardi, è ancora amore con Luis Galesio: “Gli ho chiesto mille volte scusa“

Ivana Icardi è stata ospite di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. La conduttrice, anche padrona di casa del reality show Grande Fratello, ha voluto investigare sulla vita sentimentale della Icardi che ha rivelato in esclusiva che è tornato l’amore con Luis Galesio, dopo la pausa che aveva deciso di prendersi dopo la confusione creata dal rapporto con Gianmarco Onestini. “Gli ho chiesto mille volte scusa“, ha detto Ivana alla d’Urso, che poi ha cercato la conferma sul ritorno con l’ex: “Sì, siamo tornati insieme“. Una confessione in piena regola e che non si sapeva. Barbarella, infatti, non ha fatto altro che sottolineare la grande novità venuta fuori dalla sua trasmissione.

Ivana Icardi e Giamarco Onestini: nessun rapporto d’amore tra i due

Ivana Icardi aveva tentato di aprire il suo cuore a Gianmarco Onestini che però l’ha letteralmente rifiutata. “Hai avuto una rottura, devi prenderti del tempo per riflettere. Io ti ho conosciuto l’ultima settimana, nelle prime due eri un’altra persona. Se provo qualcosa? La mia risposta è no“, aveva affermato Gianmarco in una puntata passata, dichiarando di non provare sentimenti seri nei suoi confronti. Ora Ivana ha superato la confusione ed è ancora innamorata del fidanzato.