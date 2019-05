Ivana Icardi apre il suo cuore a Gianmarco: lui la rifiuta, la Vignali furiosa

Ivana Icardi torna al Grande Fratello per Gianmarco Onestini, ma è scontro con Valentina Vignali

Ivana Icardi entra nella Casa del Grande Fratello, per avere un ulteriore chiarimento con Gianmarco Onestini. Ma non solo, la sorella del noto calciatore Mauro Icardi ha anche un acceso confronto con Valentina Vignali. L’ormai ex gieffina argentina vuole far sapere a Gianmarco di avere dei forti dubbi sulla propria vita sentimentale. In particolare, Ivana confessa di essersi presa una pausa con il suo attuale fidanzato, con cui ha una relazione da ben tre anni, poiché è troppo confusa. La causa di questa inaspettata confusione riguarda proprio Onestini. Ma quest’ultimo non sembra essere propenso a pensare a una possibile storia d’amore con Ivana, la quale pare abbia messo decisamente in discussione la sua relazione proprio per Gianmarco. Nel corso dell’ultima settimana passata all’interno della Casa, la Icardi ha trascorso molto tempo insieme all’Onestini, tanto che durante la scorsa puntata il fidanzato è apparso piuttosto deluso. Ora Ivana vuole sapere cosa pensa Gianmarco, che tipo di sentimenti prova al momento nei suoi confronti.

Ivana Icardi apre il suo cuore a Gianmarco Onestini nella Casa: lui non prova nulla

Ivana esprime tutti i suoi sentimenti a un Gianmarco perplesso. Il giovane Onestini è sicuro di non provare niente di importante nei confronti della bella Icardi: “Hai avuto una rottura, devi prenderti del tempo per riflettere. Io ti ho conosciuto l’ultima settimana, nelle prime due eri un’altra persona. Se provo qualcosa? La mia risposta è no”, dichiara Gianmarco. Il fratello di Luca Onestini rivela che questa situazione, per lui, sta prendendo una svolta troppo affrettata. Di fronte alla risposta del gieffino, Ivana sembra restare male. La Icardi confessa di aver messo una pausa alla sua lunga relazione proprio a causa di quanto accaduto tra loro nella Casa, eppure da parte di Gianmarco sembra non arrivare sostegno. Ed ecco che l’argentina si ritrova ad affrontare un acceso scontro con Valentina, subito dopo.

Grande Fratello: acceso scontro tra Ivana Icardi e Valentina Vignali

Dopo aver chiarito la situazione con Gianmarco, Ivana si scaglia contro Valentina. A detta della Icardi, la Vignali non avrebbe avuto il coraggio di dirle le cose in faccia, ma avrebbe preferito parlare alle sue spalle dopo la sua eliminazione. Tra le due c’è una dura discussione, durante la quale la sportiva ironizza parecchio. Ma non solo, Valentina, non riuscendo a fare un discorso completo, decide di lasciare la conversazione a metà. La Vignali se ne va dal salotto e raggiunge il resto dei suoi compagni, sicura di non voler far parte di questo siparietto.