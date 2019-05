Ivana Icardi furiosa con la Vignali dopo la confessione su Gianmarco

Ivana Icardi e Gianmarco Onestini: le news a Domenica Live

Continua a far discutere l’intesa che è nata tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini al Grande Fratello 16. Dopo l’uscita della sorella di Mauro Icardi avvenuta lo scorso lunedì, Valentina Vignali si è scagliata duramente con l’ex coinquilina. La giocatrice di basket ha accusato l’argentina di aver creato una situazione ambigua e imbarazzante, considerato il suo fidanzamento con il calciatore Luis Fabian Galesio. Non solo: la web influencer ha confessato che Ivana ha addirittura leccato l’orecchio di Gianmarco, mandando così il ragazzo in una confusione totale. Un gesto che è stato confermato dalla sud americana a Domenica Live, dietro esplicita domanda della padrona di casa Barbara d’Urso.

Ivana Icardi pensa ancora a Gianmarco ma resta fidanzata

“Sì, ho leccato l’orecchio di Gianmarco Onestini. Ma era uno scherzo che stavo facendo in camera insieme a Erica”, ha ammesso Ivana Icardi a Domenica Live. Dunque, a detta della 23enne solo un gioco e non di certo una provocazione come insinuato dalla Vignali. Ma nonostante questo la confessione della cestista ha mandato su tutte le furie Ivana. “Io Valentina non abbiamo mai parlato durante la mia permanenza nella Casa e ora si permette di parlare di me. Perché non mi ha detto queste cose in faccia?”, ha sottolineato la Icardi. Che ha poi aggiunto: “Dopo l’uscita dal Grande Fratello sono ancora molto confusa, penso a Gianmarco ma anche a tutti gli altri”.

Ivana Icardi e Luis Fabian Galesio stanno ancora insieme

Al di là della simpatia nei confronti di Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, Ivana Icardi resta fedele al fidanzato Luis Fabian Galesio. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello i due si sono concessi una notte di passione e si sono scambiate reciproche dediche sui social network.