Ivana Icardi, notte di passione con Louis dopo il Gf: “Ignoranti”

Ivana Icardi e Louis Galesio dopo il Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello si parla ancora di lei nonostante sia stata eliminata dal televoto. L’esperienza gieffina di Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi e fidanzata del calciatore Louis Galesio, sembra destinata a far discutere ancora per un po’. Ricapitolando. Il pubblico ha notato un avvicinamento tra Ivana e Gianmarco Onestini e Louis è entrato nella casa dopo essersi fatto un tatuaggio (Vivo per lei, dedicato a Ivana). Il loro confronto si è chiuso in modo rapido e indolore in diretta: si amano, con Onestini c’è solo una bella amicizia, Ivana ama Louis. Ivana viene eliminata. Ivana e Louis passano così la notte in hotel insieme e la Icardi pubblica una storia che li ritrae insieme e che è una risposta alle continue insinuazioni.

Valentina Vignali accusa Ivana Icardi

“Sei tutto per me! Non ci separiamo più. Ti amo da morire! Che gli ignoranti continuino a parlare, il nostro amore non si ferma!“. Non si ferma, invece, Valentina Vignali che in Casa si dice molto infastidita: “Gianmarco mi ha raccontato. Lei non deve fare la vittima, non mi piacciono le cose false. Se mi avessero chiesto di dire quello che so, lo dico, perché Gianmarco è squisito, è un santo!“. Secondo la Vignali, in base a quanto le ha raccontato Gianmarco, è stata Ivana ad avvicinarsi a lui per tre settimane: “Che si prenda le sue responsabilità, mi è sembrato che hanno buttato la colpa su Gianmarco, che è un signore!“, commenta la cestista a tavola.

Ivana e Louis felici dopo il Gf

Nonostante le critiche fatte ad Ivana, ha vinto l’amore e lei e Louis appaiono su Instagram felici ed inseparabili. In molti, durante la diretta del Grande Fratello, hanno ammirato il modo di fare del calciatore Louis, che ha conosciuto Ivana nel Grande Fratello argentino: un uomo innamorato, tenero e con dei modi da vero signore. Stesso discorso vale per Gianmarco Onestini che, con molto tatto, ha evitato qualsiasi tipo di discussione, ormai inutile. Le accuse sembrano tutte rivolte a Ivana. Tornerà in tv da Barbara d’Urso a parlare?