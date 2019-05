Gf, Francesca De Andrè in crisi: “Non mi fido di nessuno”

Grande Fratello news, Francesca si sfoga: qualcosa è cambiato nella Casa

Francesca De Andrè non sta attraversando un bel periodo all’interno della Casa del Grande Fratello 2019. Ha ammesso di non fidarsi più di nessuno: dopo l’ultima puntata andata in onda, ha capito meglio da chi è circondata, è stata delusa da alcune frasi pronunciate da quei concorrenti che credeva suoi amici. Ora ha intenzione di proseguire da sola. E starà attenta a tutto quello che dirà. Recentemente Francesca del Gf 16 è stata al centro di diverse polemiche: l’ultima – che ha fatto decisamente più rumore rispetto alle altre – è stata quella che ha travolto lei e Gennaro Lillio! Una vicinanza, la loro, che ha fatto chiacchierare anche all’interno della Casa.

Gf diretta H24: le parole di Francesca De Andrè a Kikò Nalli

Decidendo di isolarsi per un momento dal gruppo, Francesca De Andrè ha deciso di fare una confessione a Kikò Nalli al Grande Fratello: “Non voglio che gli altri si facciano carico dei miei momenti di sfogo. Io alla fine qui sono in difensiva, non mi fido di nessuno. Da lunedì sera, a me non va di entrare dentro la Casa e parlare delle mie cose. Non mi fido. Devo pure stare attenta a quello che dico”. Kikò sarà il suo unico confidente? E come si evolverà il suo rapporto con Gennaro Lillio dopo l’incontro col fidanzato Giorgio?

Francesca e Gennaro al Grande Fratello: resteranno amici?

Francesca De Andrè ha più volte affermato di non aver nascosto nulla con Gennaro Lillio. C’è da dire che, dopo il confronto con Giorgio, qualcosa nel loro rapporto è cambiato: sono più distanti, non c’è più la stessa curiosità di prima nel conoscersi; fatto sta che Francesca, una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello 16, vorrà riabbracciare il suo fidanzato. Gennaro resterà solo un amico.