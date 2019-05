Gf, Francesca e Gennaro: “Non ho nulla da nascondere!”

Verità sul rapporto di Gennaro e Francesca del Grande Fratello 2019: lei spiega tutto

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio del Gf sono amici. Niente di più, niente di meno. E anche il fidanzato della gieffina è pienamente convinto di questo. Adesso Francesca ha tenuto a ribadire che a legarla a Gennaro c’è un bel rapporto nato spontaneamente, che non vorrebbe mai buttare via a causa dell’ultimo chiacchiericcio su di loro (si crede che siano più che amici, considerata la loro continua vicinanza). La ragazza ha anche spiegato che è realmente innamorata, quindi non potrà mai esserci un futuro fra lei e Gennaro Lillio.

Gf news, Francesca e Gennaro solo amici? La confessione

Durante la diretta H24 del Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè ha spiegato di nutrire un grande affetto nei confronti di Gennaro Lillio e che lo ritiene un vero amico e un sincero confidente: “Il mio cuore è una stanza e in questo momento è occupata. Se non fosse stata occupata, avrei fatto entrare qualcun altro. Con Gennaro è amicizia. Gennaro come ragazzo è meraviglioso, c’è compatibilità. La nostra è una grande amicizia. E si è consolidata ancora di più dopo aver rivisto il mio fidanzato Giorgio e l’ho presentato a lui. Io sono contenta”. Lei è innamorata, ma il fidanzato di Francesca De Andrè non fa impazzire sua sorella!

Grande Fratello ultime dalla Casa: Francesca non vuole esagerare, Kikò si sfoga

Francesca del Gf 16 ha poi aggiunto che con l’ex di Lory Del Santo cercherà di non esagerare: “Con Gennaro magari un po’ meno… ma non ho nulla da nascondere! Le cose che potrebbero essere travisate le evito”. Succede tutto questo nello stesso momento in cui Kikò Nalli si sfoga con Daniele parlando dei suoi figli.