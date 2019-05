Fabrizia De André boccia il fidanzato di Francesca: “Mai approvato”

A Fabrizia De André non piace il fidanzato di Francesca De André

Fabrizia De André non approva Giorgio, il fidanzato della sorella minore Francesca. La figlia di Cristiano De André non ha commentato benevolmente l’ingresso del ragazzo al Grande Fratello 16. Un confronto, quello tra Francesca, Giorgio e Gennaro Lillio, che non è piaciuto al pubblico e neppure a Fabrizia. A Pomeriggio 5 la De André, seppur piuttosto imbarazzata, ha ammesso di non avere una buona opinione del toscano. Non solo: Fabrizia ha spudoratamente ammesso di fare il tifo per Gennaro che, a differenza di Giorgio, si è dimostrato un vero signore nella Casa più spiata d’Italia. Nonostante questo Fabrizia ha chiarito che la scelta finale spetta a Francesca, ad oggi ancora molto indecisa se proseguire con la sua storia d’amore iniziata un anno fa o se lasciarsi travolgere da quel sentimento nuovo che prova nei confronti del coinquilino.

Le parole di Fabrizia De André sul fidanzato di Francesca

“Giorgio deve piacere a Francesca, non a me. Ma io non l’ho mai approvato. Tutta la vita Gennaro”, ha dichiarato Fabrizia De André a Pomeriggio 5 all’indomani dell’ultima puntata del Grande Fratello 16. “Giorgio si commenta da solo, Francesca sa già la mia opinione. Gennaro mi piace, è genuino, un vero signore”, ha aggiunto la figlia maggiore di Cristiano De André. “Speriamo si avvicini sempre più a Gennaro”, ha auspicato Fabrizia. Che, come Barbara d’Urso e gli altri spettatori del programma, non crede minimamente alla presunta amicizia che c’è tra Gennaro e Francesca. I due si piacciono e giorno dopo giorno questa attrazione diventa sempre più evidente.

Francesca De André divisa tra Giorgio e Gennaro Lillio

Dopo il confronto con Rosi e Giorgio – che sono solo dei semplici amici e non amanti come ipotizzato da qualcuno – Francesca De André sembra avere ancora di più le idee confuse. Di certo non ha messo da parte il suo legame con Gennaro che, in seguito all’uscita di Mila Suarez, rischia di diventare più forte che mai. Quale sarà la scelta finale della De André?