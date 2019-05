Francesca De André e il fidanzato Giorgio spiazzano: la d’Urso non ci sta

Francesca De André e l’incontro con il fidanzato Giorgio al Grande Fratello: la coppia spiazza

La puntata del Grande Fratello inizia proprio con Francesca De André. Sono diversi i casi che la vedono protagonista durante questa prima serata. Ovviamente non può non essere trattata la questione legata al presunto tradimento del fidanzato Giorgio. La gieffina parla, in diretta, con Roxy, la ragazza fotografata con il giovane sotto casa sua. Uno scontro molto acceso per la De André, che chiede scusa per le parole che ha utilizzato in settimana durante i suoi sfoghi. La gieffina ammette di credere alle parole di Roxy, la quale entra nella Casa con furia. Impossibile non notare la rabbia della ragazza, che è stata più volte accusata da Francesca. Ma la gieffina ci tiene a precisare che quando ha usato determinate parole era troppo arrabbiata. Ed ecco che subito dopo, Giorgio sceglie di varcare la porta rossa per riabbracciare la De André. Baci e coccole per la coppia, che sembra non aver subito assolutamente le polemiche di questa settimana. Barbara d’Urso decide di mandare in onda i video che riprendono la forte vicinanza tra Francesca e Gennaro Lillio. L’atteggiamento dei due innamorati, però, infastidisce non poco i presenti in studio e i telespettatori a casa. In particolare, Cristiano Malgioglio mostra tutta la sua disapprovazione nei confronti della De André, accusandola anche di bullismo.

Francesca De André, Barbara d’Urso non ci sta: la conduttrice cerca la verità

Francesca e Giorgio sembrano ignorare completamente i video riguardanti Gennaro, mandati in onda dalla d’Urso. La conduttrice appare abbastanza infastidita dall’atteggiamento dei due. Il fidanzato della De André, però, ammette di non essere per nulla arrabbiato con la dolce metà. La gieffina nega poi qualsiasi tipo di avvicinamento intimo con Gennaro, ma Barbara non ci sta. La padrona di casa fa presente ciò che il pubblico ha notato in questa settimana: “Quello che pensiamo tutti è che tu con Gennaro ti sia spinta molto molto di più di un bacio. Cerchiamo di dire le cose come stanno”. Ma Francesca continua a confermare di avere instaurato solo una profonda amicizia con Lillio e Giorgio non si fa alcun problema a crederle. A questo punto, Barbara chiama in causa Gennaro, che conferma subito le parole di Francesca, difendendola. Per chi si aspettava un confronto acceso tra il gieffino e Giorgio potrebbe essere rimasto deluso, visto che i due si stringono la mano. Intanto, dallo studio Malgioglio appare furioso: “È orribile Francesca, a me non piace tutto questo”.

Gessica Notaro contro Francesca De André al Grande Fratello: la gieffina chiede scusa

Oltre ciò, Barbara informa, prima di tutto, la gieffina viene a conoscenza della polemica nata a causa di una sua affermazione. La scorsa puntata, Francesca scopriva gli ultimi gossip sul fidanzato Giorgio. Nonostante la sua reazione sia comprensibile, una sua dichiarazione ha creato non poche polemiche. A rendere nota la sua disapprovazione è stata Gessica Notaro. “Gli do fuoco”, queste sono le parole che hanno gettato Francesca nella bufera. La gieffina ora si scusa in diretta: “Volevo chiedere scusa assolutamente, ci mancherebbe. Non è assolutamente nei miei pensieri una cosa del genere”.