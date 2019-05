Grande Fratello, Kikò sfogo figli: “Ho bisogno di un loro messaggio”

Kikò Nalli Gf 16: la richiesta di un messaggio da parte dei figli

Kikò Nalli vorrebbe ricevere quanto prima un segnale dai figli. Non li sente da un pezzo. In più di un’occasione, il parrucchiere ha parlato di loro, lasciandosi andare a lunghi sfoghi. Con i suoi ragazzi ha creato un legame speciale e non è in grado di star lontano da loro per troppo tempo. Per questo vorrebbe rivederli al Grande Fratello 2019 o almeno sentire la loro voce. Un momento di sconforto, per Kikò, ma Daniele Dal Moro è riuscito a tirarlo su di morale dicendo delle fantastiche parole. Gli ha detto che avrebbe voluto un padre come lui e sicuramente i suoi figli sono fieri per quello che sta facendo all’interno della Casa del Gf 16.

Grande Fratello diretta H24, la confessione sui figli di Kikò Nalli e Tina Cipollari

Dopo aver avuto un lungo chiarimento con Gianmarco Onestini, Kikò del Grande Fratello ha parlato dei suoi figli a Daniele: “Ho bisogno di loro. Per me sono tutto. Ho bisogno di un loro messaggio, di una loro parola. Una. Mi mancano dal primo giorno. Ho con loro un rapporto viscerale”; Daniele, con gli occhi lucidi, gli ha detto: “Di papà come te non ce ne sono tanti. Te lo dico con le lacrime agli occhi perché anche io avrei voluto avere un papà come te. Sicuramente i tuoi figli ti stanno guardando e ti vorrebbero dare un abbraccio. Sanno che sei qua vicino”.

News Gf, la nascita di una grande amicizia

Kikò ha confessato che ha trovato in Daniele un ragazzo sincero, sensibile, capace di ascoltare: “Ci sono delle persone, come te, che hanno un tatto in più. Parlando con te mi rilasso. Vivo questa cosa meno tragicamente”. L’hairstylist è probabilmente preoccupato per la reazione che avrebbero potuto avere i suoi figli dopo le sue ultime confessioni su Ambra. Kikò incontrerà presto i suoi figli e come si evolverà la sua relazione (per il momento a distanza) con la professoressa?