News Gf, Kikò Nalli sempre più vicino ad Ambra: “Mi ha fatto impazzire”

News Gf, Kikò Nalli emozionato dopo la puntata: l’ex marito di Tina sempre più legato ad Ambra Lombardo

Kikò Nalli nel confessionale del Grande Fratello, dopo la diretta del 14 maggio, esprime tutta la felicità provata di fronte all’inaspettata sorpresa di Ambra Lombardo. Dopo essere stata eliminata attraverso il televoto, la professoressa ha subito rivelato di essere fortemente interessata a Kikò, il quale ha sempre ricambiato. Sin da subito, infatti, l’ex marito di Tina Cipollari ha mostrato la sua voglia di intraprendere un percorso importante con Ambra. Ed ecco che ha iniziato a ottenere delle risposte positive da qualche settimana e ora ha ricevuto un’altra sorpresa. Barbara d’Urso ha mostrato, nel corso della puntata di ieri, un video che ritrae Ambra all’interno della Casa. La Lombardo ha varcato nuovamente la porta rossa, senza farsi vedere dai concorrenti, per lasciare un messaggio molto romantico a Kikò. Un gesto inaspettato, ma che ha sorpreso positivamente Nalli. Il parrucchiere rivela che inizialmente pensava che Ambra fosse entrata per tirarsi indietro e, invece, anche questa volta è riuscito a stupirlo.

Ambra Lombardo conquista sempre di più il cuore di Kikò Nalli

Parole piene di felicità quelle di Kikò, il quale appare fortemente emozionato dopo la puntata di ieri: “Un’altra volta mi ha stupito, questa volta mi ha fatto impazzire”. Ambra è riuscita a sorprendere il bel parrucchiere, che non si aspettava minimamente di trovarsi di fronte a un altro gesto d’amore. Ma ciò che ha realmente sorpreso l’ex marito di Tina sono le parole scritte nel bigliettino che gli ha fatto trovare nel confessionale. Secondo Nalli, la Lombardo si è dimostrata una persona discreta: “Solamente chi sa può capire”. Kikò è certo che Ambra sia riuscita a comprendere in che situazione si ritrova e così ha scelto di utilizzare parole carine, ma non troppo importanti. Ricordiamo che i figli di Nalli e Tina hanno spesso espresso la loro disapprovazione nei confronti di Ambra.

Grande Fratello: Kikò Nalli diviso tra Ambra Lombardo e i suoi cari

“La stimo da morire, la penso sempre. Ho respirato lei, l’ho respirata”, così Kikò conclude il suo confessionale dopo l’emozionante puntata. Sembra proprio che Nalli non veda l’ora di conoscere Ambra fuori dalla Casa, ma soprattutto sente il bisogno di chiarire la situazione con le persone a lui care, i figli e Tina.