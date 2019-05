Kikò Nalli tra Ambra e Tina, lui confessa al Gf: “Era uno dei miei terrori”

Grande Fratello, Kikò Nalli si confessa dopo i commenti del figlio Francesco e di Tina

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello Kikò Nalli ha scoperto cosa è successo fuori dalla Casa dopo il bacio con Ambra Lombardo. Quest’ultima infatti si è resa conto, una volta eliminata dal gioco, di provare qualcosa per l’ex marito di Tina Cipollari. Per questo motivo ha chiesto, così pare almeno, di tornare nella Casa per dire a Kikò che ha lasciato il fidanzato che aveva prima perché prova qualcosa per lui. Sono stati in Casa per due settimane insieme e la professoressa ha sempre allontanato Kikò. Per questo motivo il figlio Francesco, di 12 anni, ha pubblicato dei messaggi su Instagram contro Ambra. Anche Tina si è espressa in modo non positivo, ma è pronta a ricredersi se Kikò e Ambra dopo il Gf dovessero scoprire di stare bene insieme.

Kikò Nalli al Gf, nuovo messaggio ai figli dalla Casa: “Capirò quando starò fuori”

Dopo la puntata, Kikò in confessionale ha confessato: “Questo era uno dei miei terrori, la mia ex moglie. Tutto è possibile nella vita. Ci penso io, vediamo”. Un modo per far sapere ai suoi cari che saprà valutare, una volta fuori, da solo, se è il caso o meno di proseguire la conoscenza con Ambra. Poi si è rivolto direttamente ai figli, per tranquillizzarli: “I miei figli sono il mio sangue, la mia carne. Quello che voglio dire è non vi preoccupate, non vi preoccupate. State sereni. Papà è il vostro papà. Nessuno e dico nessuno si può mettere prima di voi, o in mezzo a noi. Io per voi ci sto sempre, le emozioni più grandi siete voi. Ma papà è un uomo, ha bisogno di sperare ancora. Papà capirà, ma capirà quando starà fuori”.

Gf, Kikò con le mani legate: “Non posso affrontare niente”

Scoprendo cosa è successo Kikò è entrato un po’ in crisi, ma nella diretta del Gf abbiamo sentito l’ex di Tina dire: “Io sto qua, non posso affrontare niente”. Ora come ora quindi non ha modo di affrontare la situazione, né può parlare con Ambra, con Tina e con i suoi figli. Analizzando la situazione, in confessionale ha aggiunto: “Ci sono dei figli che amano un padre, che cercano di tutelarlo e che sono gelosi. Io sono tutto per loro, loro sono tutto per me. Però come si dice: chi ha testa la usi. E soprattutto chi ha cuore lo usi”.