Grande Fratello, Kikò furioso: “Ti sparano addosso! Mi fai del male”

Confronto Kikò-Gianmarco al Gf 16: ecco cos’è successo nella Casa

Kikò Nalli ha capito che, nella Casa del Grande Fratello, non può scherzare con tutti. C’è anche chi è molto permaloso. È giunto a questa conclusione dopo aver capito che a Gianmarco Onestini davano tremendamente fastidio alcune sue battutine. Credeva che con lui avrebbe potuto essere sé stesso, e invece non è così: Gianmarco si era convinto che Kikò facesse il simpaticone con lui solo per infastidirlo e provocare una sua reazione. È stato davvero questo l’obiettivo del parrucchiere sin dall’inizio? I due hanno avuto un confronto e Nalli si è pure arrabbiato perché, all’interno del talent show di Canale 5, non si può mai scherzare… Tutti se la prendono!

Battute di Kikò Nalli troppo fastidiose? La reazione di Gianmarco Onestini

Abbiamo scoperto perché Ambra e Kikò non si sono baciati al Gf 16 mentre adesso abbiamo avuto la conferma che la simpatia dell’hairstylist può infastidire molto alcuni concorrenti. Quasi tutti, a dire la verità, come ha fatto ben intendere lui stesso: “Qua se ti permetti a dire una mezza cosa, ti sparano addosso! E tu sei entrato in questo meccanismo. Mi fai del male”. Gianmarco gli ha risposto così: “Ci sono alcune cose che possono darmi fastidio. Preferisci che io stia zitto e che non ti dica nulla? Se io fossi in te, preferirei una persona trasparente, capace di dirti in faccia quello che pensa e sente”.

Grande Fratello ultime notizie: litigi esagerati e coppie in crisi

Se la guerra tra Francesca e Mila continua (quest’ultima ha confessato che non ce la fa più), Gianmarco e Kikò sono giunti a un chiarimento. Ma è chiaro a tutti che, da oggi, il rapporto dei due è cambiato per sempre. Nalli ha voluto comunque precisare che non ha nulla contro di lui: “Però devi sapere che è lontano da me il fatto che ti devo stuzzicare. Te lo giuro”. Cosa si sa, invece, delle coppie del Grande Fratello 2019? Daniele e Martina sono ormai lontanissimi.