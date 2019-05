Gf, Mila distrutta dalle parole di Francesca: “Non ce la faccio più”

Grande Fratello diretta H24: Francesca attacca di nuovo, Mila non ce la fa più

Mila Suarez non ce la fa più. Francesca De Andrè coglie sempre l’occasione per criticarla: non le sta mai bene nulla. Nei suoi confronti è sempre durissima (ha superato già il limite) e anche alcuni concorrenti del Grande Fratello 2019 si sono accorti che non può continuare in questo modo perché rischia seriamente di ricevere un provvedimento. Alcune volte Francesca non ha freni inibitori e, quando prende di mira qualcuno, lo attacca senza sosta. Mila ne sa qualcosa e adesso ha confidato a Daniele Dal Moro che non può più continuare a incassare i duri colpi inferti da Francesca.

Mila Suarez Gf 16: la confessione su Francesca De Andrè

Al Gf 16, Francesca non ha solo detto che Mila ruba di tutto e di più, ma si è lasciata andare anche a offese molto pesanti (che però la ragazza non ha ancora ascoltato). Per tutto questo, Francesca De Andrè rischia di essere espulsa questa sera. Il popolo di Twitter ha chiesto a gran voce la sua eliminazione! Barbara d’Urso affronterà di petto questa situazione e necessariamente bisognerà prendere un provvedimento. Mila ne ha fin sopra i capelli: “Io non ce la faccio più a sopportare Francesca. Ti giuro. Se io ti cucino un piatto di pasta, devo essere apprezzato. Non sono la tua cameriera! Non voglio passare per una che non ha un pensiero. Una bocca ce l’ho per rispondere! Ho messo tutto in questa Casa, ho chiarito con tutti… e poi? Oggi come oggi non mi interessa più niente”.

Francesca De Andrè gelosa per quello che c’è stato fra Gennaro e Mila?

Francesca De Andrè, da quando si è avvicinata a Gennaro Lillio, ha preso di mira Mila Suarez. Sarà forse gelosa per quello che c’è stato tra i due in passato? Questo è stato l’ultimo sfogo di Mila al Grande Fratello: “Se oggi litigo con lei e decide di non parlarmi più, non mi interesse nulla. Vado avanti per la mia strada. Tu mi fai passare per quella che ruba le sigarette, il beauty, per quella che ‘va sotto le coperte’. Ma sotto le coperte cosa? Lui si è avvicinato a me e poi non ci siamo trovati”. Giornata di sfoghi: Kikò Nalli si è infuriato per quello che è successo nelle ultime ore con Gianmarco Onestini.