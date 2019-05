Grande Fratello: perché Ambra non ha baciato Kikò nella Casa

Grande Fratello 16, Ambra si difende dalle accuse: la verità sui sentimenti che prova per Kikò

Da quando è uscita dal Grande Fratello Ambra si è dovuta difendere da parecchia accuse. Una delle più frequenti è sicuramente quella relativa ai suoi veri sentimenti per Kikò. Secondo alcuni, difatti, la professoressa avrebbe finto interesse per l’ex marito di Tina Cipollari, in modo tale da far parlare di sé e da far aumentare le sue ospitate in tv. Critiche simili, anche oggi, le sono state mosse a Domenica Live. Durante la pagina dedicata al Grande Fratello si è parlato di nuovo del suo legame con Kikò, difeso a spada tratta dalla professoressa e messo in dubbio da molti degli opinionisti presenti in studio.

Domenica Live, Karina Cascella contro Ambra: perché non ha baciato Kikò nella Casa del Gf? La professoressa risponde

Una delle persone che oggi da Barbara d’Urso ha messo in dubbio i sentimenti di Ambra nei confronti di Kikò è stata Karina Cascella, opinionista fissa a Domenica Live. “Per me lei e Kikò non arrivano a sparare i fuochi di ferragosto”, ha detto Karina rivolgendosi ad Ambra. “Io una persona che mi piace la bacio subito, perché non lo hai fatto quando eri dentro la Casa?” ha poi domandato la stessa all’ex gieffina. “Tu sei una sputasentenze. Non potevo baciare una persona che mi piace sapendo di ferire un uomo che mi guardava da casa”, ha allora risposto Ambra.

Gf 16, le prime parole di Ambra dopo il bacio a Kikò: “Il mio ex non l’ha presa benissimo”

Ambra, come molti sapranno, al Gf è entrata fidanzata. L’incontro con Kikò, però, l’ha portata a mettere in discussione il suo rapporto fuori dalla Casa. Una volta uscita, allora, la prof ha deciso di chiudere con l’uomo che stava frequentando prima del suo ingresso al Grande Fratello, e solo dopo si è dichiarata a Kikò. “Il mio ex non l’ha presa benissimo”, ha confessato in seguito a Pomeriggio Cinque.