Ambra Lombardo tra l’ex fidanzato e Kiko: “Ecco perché ho scelto lui”

Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kiko: le ultime dichiarazioni della professoressa

Ambra Lombardo è tornata a parlare del flirt con Kiko Nalli, nato al Grande Fratello 16. Un sentimento covato per settimane ed esploso solo dopo l’eliminazione della professoressa dal reality show. Per Chicco, ex marito di Tina Cipollari, Ambra ha chiuso una relazione con Marco, una persona sconosciuta al grande pubblico. Una storia importante che è però crollata davanti al feeling che è nato tra Kiko e Ambra in pochi giorni. Un feeling importante e serio, che ha portato la siciliana a difendersi con le unghie e con i denti dagli attacchi di Tina e del figlio Francesco, che non vede di buon occhio la probabile nuova compagna del padre.

Il paragone tra l’ex fidanzato Marco e Chicco Nalli

“Ho ricevuto un po’ di attacchi, sono stata accusata di essere una stratega io di essere entrata per farmi pubblicità, in realtà sono uscita dalla casa forte della mia condizione fuori: l’uomo che frequentavo non è un uomo da poco, è un uomo alto, bello, che avrebbe potuto offrirmi una vita da regina… ma era Kikò”, ha dichiarato Ambra Lombardo al settimanale Vero Tv. La professoressa del Grande Fratello ha ammesso che la situazione non è delle più facili ma è pronta a combattere per il suo sentimento. Ambra ha solo seguito il suo cuore e ci tiene a ribadirlo ogni giorno. Se la storia con Chicco andrà avanti, Ambra farà tutto il possibile per andare d’accordo con i tre figli di Nalli, ad oggi tutti minorenni.

Ambra Lombardo conosce bene le famiglie allargate

“Io non sono nuova a questo genere di situazioni perché ho avuto per cinque anni un compagno che aveva un figlio con un’altra persona, anche Marco aveva due figli con un’altra donna. Non sono una ragazzina, capisco le perplessità e le preoccupazioni della famiglia e dei figli. Io rispondo che il tempo mi darà ragione“, ha sottolineato Ambra Lombardo, che dopo l’esperienza al Grande Fratello è al momento ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live.