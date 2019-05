Daniele e Martina Gf, Valentina confessa: “No interesse, è stato trascinato”

Valentina Vignali confessioni su Daniele e Martina: cosa sta succedendo davvero alla coppia del Gf 16?

Crisi nera per Martina e Daniele del Grande Fratello 2019. Se la ragazza continua a essere infatuata, Daniele Dal Moro vorrebbe chiudere la loro breve relazione. Crede che lei non sia fatta per stare con uno come lui. A suo dire ci sarebbe una differenza d’età e di vedute incolmabile. Del suo stesso parere Valentina Vignali che, durante la diretta H24 del Gf 16, ha spiegato che il suo amico è stato trascinato in una storia che non avrebbe mai immaginato di vivere. Parole, queste, che potrebbero infastidire – e non poco – Martina Nasoni oppure resterà ancora una volta zitta? Non è la prima volta che la Vignali si lascia andare a questo tipo di giudizi.

Grande Fratello news, l’indecisione di Daniele Dal Moro

Dopo aver saputo quello che l’ex fidanzato Stefano Laudoni ha fatto contro di lei, Valentina Vignali ha fatto delle confessioni su Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Ha confidato a Gianmarco che il suo amico le ha chiesto dei consigli precisi: “Stavo in cucina e mi ha chiesto: ‘Che devo fare? Devo chiudere questa cosa. Le parlo?’. Io gli ho consigliato di fare quello che sente. Sono a un livello totalmente diverso”. Ma anche Martina si è aperta a lei: “Martina mi ha confessato che se stesse tutto il giorno con lui si stuferebbe. Ma io le ho detto che non è vero. Se Daniele fosse stato uno appiccicoso, non li avremmo visti più”.

Martina e Daniele si lasceranno presto? Le parole di Valentina

Il furibondo litigio tra Daniele e Martina potrebbe aver rotto per sempre la loro relazione. Di questo è convinta Valentina Vignali, che si è lasciata andare a questa confessione: “Loro non hanno risolto questa storia: lui ha detto che vedranno fuori come andrà, calcolando anche che lui ha il suo lavoro. Se qua la situazione è già così, fuori emergeranno tante problematiche. Io penso che lui è stato trascinato in una cosa a cui non aveva dato il giusto peso. Si è accorto solo dopo che l’asticella di lei si è alzata troppo. Lui non vuole che stia male. Non c’è interesse reale”.