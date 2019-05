Francesca De André, il confronto con Giorgio finisce male: la d’Urso sbotta

Francesca De André, arriva il confronto con Giorgio al Grande Fratello: Barbara d’Urso non ci sta

Un triste confronto quello tra Francesca De André e il fidanzato Giorgio al Grande Fratello. Il tutto prende inizio quando Barbara d’Urso mostra la settimana della gieffina e di Gennaro Lillio. Tra alti e bassi, i due hanno dimostrato di essere molto complici e uniti. Dopo che entrambi assicurano di essere solo amici, Francesca si ritrova di fronte a quanto accaduto durante la scorsa puntata, quando veniva informata del presunto tradimento di Giorgio. A questo punto, la De André riabbraccia la sua migliore amica Alessandra, con cui Giorgio avrebbe parlato dopo averla tradita. Il giovane le avrebbe raccontato i particolari del suo tradimento. Francesca sembra credere all’amica e Barbara preferisce non farle ascoltare l’audio, che farebbe da prova. A seguito di questo incontro, la De André ha finalmente la possibilità di avere delle spiegazioni da parte del diretto interessato. Infatti, in Casa entra proprio Giorgio. Subito si agitano gli animi e Francesca vuole sapere a tutti i costi se è stata davvero tradita.

Francesca De André, scontro tra Giorgio e Barbara d’Urso al Gf

Francesca si confronta con Giorgio, il quale prima nega e poi conferma il tradimento. Non solo, si assume poi le colpe e rivela di voler raccontare cos’è davvero accaduto con quella donna in macchina solo quando la De André finirà il reality, lontano dalle telecamere. Ma una frase fa infuriare non poco Barbara, la quale sembra non apprezzare per nulla il suo modo di fare. Giorgio afferma di non voler parlare di fronte ai riflettori e di non voler fare spettacolo per l’audience. “Noi non abbiamo bisogno di fare l’audience con te che ti chiudi in auto con una”, risponde prontamente la d’Urso, che non le manda di certo a dire. Infatti, la conduttrice sembra credere al tradimento di Giorgio, tanto che consiglia Francesca a non sprecare neppure una lacrima. “Brava, sei contenta”, si rivolge così il giovane a Barbara, quando ammette di aver tradito la De André.

Barbara d’Urso non ci sta e chiede a Giorgio di lasciare subito la Casa

La situazione si complica quando Giorgio tiene tra le sue mani il viso di Francesca. A detta della conduttrice, la starebbe stringendo troppo: “Stai stringendo un pochino troppo le mani sulla faccia di Francesca”. Ma non finisce qui, in quanto più volte Giorgio fa un gesto che non passa inosservato di fronte agli occhi di Barbara. La conduttrice nota come Giorgio cerchi di abbracciare Francesca. La d’Urso non apprezza, poiché teme che possa stringerla troppo: “Giorgio esci dalla casa, vai vai vai vai”. La presentatrice conclude poi con Francesca: “Non merita che tu passi una serata di m..da e scusate se dico questa parole alle 23.08. No, guarda, ti giuro io sono scioccata, da come si è comportato lui”.

Francesca De André, le parole su Dori Ghezzi

Francesca viene anche a conoscenza dell’ultima intervista lasciata da Dori Ghezzi. Non spende bellissime parole per lei la De André, mentre in lacrime pensa al suo difficile passato. Cristiano Malgioglio, però, le fa sapere che ha sentito al telefono Dori e che quest’ultima è dispiaciuta per la situazione che sta vivendo.