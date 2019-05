Francesca De André, parla Dori Ghezzi: “Facciano come meglio credono”

Francesca De André al Grande Fratello: Dori Ghezzi dice la sua

Abbiamo assistito, nel corso della puntata del Grande Fratello in onda il 20 maggio, a una discussione molto accesa tra Francesca De André e Cristiano Malgioglio. L’opinionista pare non riuscire ad approvare l’atteggiamento tenuto dalla concorrente nella Casa, secondo lui troppo aggressivo. Durante lo scontro, il paroliere fa riferimento a Fabrizio De André, ma anche a Dori Ghezzi. Cristiano dichiara di aver avuto, con il cantante genovese e con sua moglie, un vero e proprio rapporto di amicizia. Non solo, Malgioglio crede che il suo caro amico non avrebbe mai apprezzato il comportamento di Francesca nella Casa. Ed ecco che ora a dire la sua ci pensa proprio Dori, attraverso un’intervista sulla rivista Sono. La cantante, forse per la prima volta, sfoga il suo dolore per la situazione familiare di casa De André, che vede protagonisti i fratelli Francesca, Fabrizia e Filippo e il loro padre Cristiano. La Ghezzi spiega che, esattamente come lei, anche Fabrizio avrebbe voluto la pace. Questa storia andrebbe avanti, a detta di Dori, da molto tempo, da quando Fabrizio era ancora vivo.

Francesca De André, Dori Ghezzi esprime il suo dispiacere e ricorda i momenti felici

E sulla partecipazione di Francesca cosa ne pensa Dori? Il giornalista chiede alla cantante qual è il suo pensiero riguardante la permanenza della De André nella Casa e la scelta di Fabrizia di non prendere parte al reality. Ricordiamo che la giovane gieffina non può, però, parlare della sua situazione familiare di fronte alle telecamere, a causa di una diffida. “Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose”, dichiara Dori durante l’intervista. Nonostante la tristezza per l’attuale situazione familiare, la Ghezzi ricorda i tempi felici trascorsi tutti insieme. “Ce ne sono stati tanti”, ammette Dori.

Francesca De André al Gf, Dori Ghezzi: “Fabrizio non meritava..”

Dori rivela di aver fatto diversi tentativi per cercare di mettere pace in quella che considera la sua famiglia. Purtroppo, la cantante ammette: “Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo”. A volte si chiede cosa sarebbe successo se Fabrizio fosse ancora vivo, ma poi pensa che la situazione sarebbe stata sempre la stessa. Intanto, sembra proprio che Francesca non abbia per nulla apprezzato l’intervento di Malgioglio!