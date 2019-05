Lite furiosa tra Malgioglio e Francesca De André al Grande Fratello

Perché Francesca De André e Cristiano Malgioglio hanno litigato al Grande Fratello 16

Serata complicata al Grande Fratello 16 per Francesca De André. Dopo aver scoperto del tradimento del fidanzato Giorgio e aver bisticciato di nuovo con Martina, l’opinionista di Barbara d’Urso ha avuto una lite furiosa con Cristiano Malgioglio. Tutto è partito la scorsa settimana, quando il famoso paroliere ha tirato in ballo il grande Fabrizio De André, nonno di Francesca, nel triangolo amoroso che la coinvolgeva fino a qualche giorno fa con Giorgio e Gennaro Lillio. “Tuo nonno si starà rivoltando nella tomba”, ha assicurato zia Malgy. Un’affermazione forte che non è piaciuta alla gieffina, che ha criticato Cristiano per tutta la settimana. Critiche che poi sono state mostrate in diretta in modo da avere un chiarimento tra Cristiano e Francesca. Ma non c’è stata alcuna pace: lo scontro tra i due si è acuito sempre più.

Malgioglio e Francesca litigano per Fabrizio De André

“Se io faccio questo lavoro lo devo a tuo nonno. È stato il primo a pagarmi il biglietto del treno. Mi ha portato a Milano. Anche Dori Ghezzi ti avrà detto dell’amicizia che avevo con tuo nonno. Sono stato io a far conoscere tuo nonno a Dori Ghezzi. Penso che il tuo comportamento non sarebbe piaciuto a tuo nonno”, ha confermato Cristiano Malgioglio al Grande Fratello.

Parole alle quali Francesca De André ha replicato come una furia: “Mi ha ferito perché mio nonno è stato per me una guida spirituale. È morto che ero una bambina. A 15 anni sono andata a cercarlo e mi ha dato forza tramite le sue parole. Tu Cristiano puoi conoscerlo fino a un certo punto, ce l’ho io il suo sangue. Porta rispetto, non parlare dei morti che non possono replicare. Ti stai preoccupando di una boiata, ti stai preoccupando che la gente sappia se è tuo amico o meno”.

Cristiano Malgioglio furioso: interviene Barbara d’Urso

“Io non sono normale ma tu sei una pazza totale. Per questo gli uomini ti lasciano”, ha poi aggiunto Cristiano Malgioglio. Parole che non sono piaciute a Barbara d’Urso che, seppur amica del suo opinionista, ha preso le difese di Francesca De André. “Non ti permetto di dire una cosa del genere”, ha puntualizzato la conduttrice napoletana. Sulla stessa lunghezza d’onda Iva Zanicchi, che ha rimproverato Cristiano per il modo in cui si è posto nei confronti di Francesca in una serata già assai complicata e difficile.