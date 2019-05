Grande Fratello, Francesca De André scopre in diretta il tradimento del fidanzato Giorgio: l’incontro con la sorella

L’ultima puntata del Gf non è stata di certo facile per Francesca De André. La ragazza ha infatti scoperto stasera non solo di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio ma, come se non bastasse, è stata messa al corrente dell’intenzione di lui di volersi prendere una pausa dalla loro relazione. Francesca, una volta viste le foto di Giorgio insieme ad un’altra donna, ovviamente non ha preso bene la notizia ed è scoppiata in un lungo pianto disperato. A consolarla, solo per stasera, è entrata nella Casa la sorella Fabrizia, rimasta accanto a lei tutto il tempo insieme a Gennaro. A nulla però sono bastate le parole di conforto di questi ultimi.

Francesca De André in lacrime al Gf: l’affondo di Iva Zanicchi

Le lacrime di Francesca De André, stasera, non hanno convinto per niente Iva Zanicchi. L’opinionista, rivolgendosi alla De André, non ha risparmiato critiche alla ragazza. “La gente a casa non ti crede, perché il tuo comportamento non è stato proprio di una ragazza così rispettosa o innamorata del suo ragazzo”, ha affermato la Zanicchi. A prendere le difese di Francesca, comunque, è intervenuta Barbara d’Urso in persona, spiegando di aver sempre considerato l’atteggiamento della sua concorrente rispettoso. Se c’è qualcuno che ha sbagliato, secondo lei, quello e Giorgio e non Francesca.

Gennaro al Gf spiazza, in Casa entra la sorella di Francesca De André: la sua reazione

Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, non è mai piaciuto alla sorella di lei, Fabrizia. Per questo motivo, stasera, pur essendo affranta per quello che stava passando Francesca, ha spronato quest’ultima a lasciarsi alle spalle il suo ex e a guardare avanti. Fabrizia ha poi invitato la sorella a dare una possibilità a Gennaro che, una volta tirato in mezzo al discorso, ha subito preso la parola per mettere le cose in chiaro. Francesca era in lacrime, stava soffrendo e, secondo lui, quello era il momento meno adatto per parlare di una possibile loro relazione futura.