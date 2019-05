Francesca De André tradita? Tutte le testimonianze a Domenica Live

Francesca De André e il fidanzato Giorgio: nuove prove e testimonianze a Domenica Live

Continua a far discutere la relazione tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. L’ultimo confronto al Grande Fratello 16 non è bastato a frenare il gossip: il toscano è stato beccato in compagnia di una mora. E questa volta le foto sembrano inequivocabili: i due si baciano con passione all’uscita di un locale milanese. Stando a quello che ha dichiarato Biagio D’Anelli a Domenica Live, l’incontro tra Giorgio e la misteriosa ragazza risalirebbe allo scorso venerdì. Dunque, a prima dell’ingresso del ragazzo nella Casa più spiata d’Italia, dove ha confermato il suo amore alla figlia di Cristiano De André. Una notizia inaspettata di cui neppure Barbara d’Urso era a conoscenza. Di tutta risposta la conduttrice ha mostrato al suo pubblico le ultime foto che incastrerebbero Giorgio e condiviso la testimonianza del paparazzo che ha beccato i due in flagrante.

La testimonianza del paparazzo che ha beccato Giorgio con un’altra

“Era venerdì 10 maggio, circa le 10 di sera. Lui la segue, era sempre attaccato a lei. Chiacchieravo, si avvicinavano, si sono baciati in maniera appassionata. Era molto intimi. Lui era molto contento, allegro, cercava il contatto con lei. Secondo me si conoscevano già perché avevano voglia di baciarsi. Credo che sia nato tutto quella sera. La serata è andata avanti. In auto, erano molto vicini, si sono baciati più di una volta. Dopo circa una mezz’oretta, sono tornati al ristorante. Erano molto intimi, non erano amici. Erano inseparabili quella sera, il tipico atteggiamento di chi si stava mettendo assieme. Le foto non mentono”, ha dichiarato a Domenica Live il fotografo che ha sorpreso Giorgio Tambellini insieme a un’altra.

L’audio che Biagio D’Anelli ha fatto ascoltare a Fabrizia

Non solo: a quanto pare Giorgio avrebbe confidato a degli amici dei dettagli intimi sulla notte trascorsa con la mora. A rivelarlo Biagio D’Anelli, sempre a Domenica Live. “Ho una prova audio, fatta ad ascoltare a Fabrizia De André. Sono stati molto intimi in quella mezz’ora. Un’amica di Francesca e Giorgio ha fatto delle dichiarazioni, è la prova schiacciante”, ha detto l’ex gieffino. Versione confermata da Fabrizia, che non ha mai visto di buon’occhio Giorgio e spera in un coinvolgimento maggiore tra la sorella e Gennaro Lillio. Le parole di Biagio hanno poi trovato riscontro nelle parole di Guendalina Canessa, che si è informata sulla vicenda.

La testimonianza di Guendalina Canessa in diretta tv

“Giorgio e la mora hanno fatto di tutto. Ho una persona di fiducia che mi ha raccontato tutto. Sono state messe le mani nelle parti intime, hanno fatto tutto”, ha assicurato Guendalina Canessa che, tramite un video messaggio a Domenica Live, ha invitato la sua nuova amica Francesca De André a lasciare definitivamente Giorgio. Alex Belli, presente in studio per un nuovo confronto con Mila Suarez, ha invece raccontato: “Giorgio voleva lasciare in diretta Francesca lo scorso lunedì. Gli dava fastidio il rapporto con Gennaro e voleva prendersi una pausa di riflessione. Poi non ci è riuscito”.