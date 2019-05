Taylor Mega e Gennaro Lillio vicini, Francesca De André gelosissima

Gennaro Lillio e Taylor Mega nuova coppia del Gf 16? Interesse reciproco

L’ingresso di Taylor Mega al Grande Fratello 2019 non ha lasciato indifferente Francesca De André, nonostante abbia detto di amare tutte le donne e che non è assolutamente gelosa. I suoi occhi, però, parlano chiaro, anche la sua reazione quando Gennaro le si è avvicinata ha lasciato poco spazio ai dubbi… Francesca non vorrebbe mai e poi mai vedere vicini Gennaro e Taylor. Una nuova rivale nella Casa del Gf 16 per la De André? Sappiamo bene che, quando qualcuno non le va a genio, tira fuori un arsenale di critiche senza eguali! Non ci resta che vedere cosa farà Taylor Mega durante la settimana. Certamente non se ne starà con le mani in mano.

Francesca De André non è gelosa? La vicinanza di Taylor e Gennaro non la lascia indifferente

Scoperto che è lui il primo finalista del Grande Fratello, Gennaro Lillio ha ricevuto una graditissima sorpresa: Taylor Mega passerà una settimana nella Casa. Non appena ha superato la porta rosa, Taylor ha fatto dei complimenti a tutti i ragazzi: “Posso dirti una cosa, Barbara? Dal vivo sono tutti dei bonazzi! Posso dirlo? Mi piace questa accoglienza molto calorosa”. Una puntata non proprio semplice per Francesca che, dopo aver affrontato il fidanzato, adesso dovrà avere a che fare con la sua gelosia.

Grande Fratello diretta: ecco cos’è successo a Francesca e Gennaro

Gennaro Lillio ha apprezzato molto questa sorpresa e Francesca ha spiegato che non è per nulla gelosa: “Barbara è ironica. Sa che vado d’accordo con le donne. Mi piacciono molto. Non ho nessun problema con loro“. Taylor Mega ha spiegato di aver trovato dei punti in comune con la De André: “Ho seguito il Gf da casa. Francesca è una ragazza con molto carattere. Abbiamo tante cose in comune. Abbiamo in comune il carattere e un’infanzia difficile”. Cristiano Malglioglio ha dato la sua benedizione a Taylor e Gennaro: “Assisteremo a una storia d’amore pazzesca!”. A proposito di Gennaro Lillio: questa sera ha ricevuto una lettera dalla sua sorella ritrova.