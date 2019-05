Kikò Nalli ripensa a Tina Cipollari: la confessione a Taylor Mega

Grande Fratello diretta, Kikò Nalli e Tina Cipollari: il racconto del loro amore

Non è la prima volta che Kikò Nalli parla di Tina Cipollari al Grande Fratello. Nonostante si siano lasciati ormai da due anni, il parrucchiere porterà sempre nel suo cuore l’opinionista di Uomini e Donne: c’è un legame speciale a unirli che nessuno mai potrà spezzare. Nemmeno i nuovi fidanzamenti. Kikò non potrà mai parlare male di Tina perché è stata una moglie eccezionale e una mamma superlativa. Non avrebbe potuto chiedere di più dalla vita. Purtroppo il loro matrimonio non è andato come avrebbero sperato, ma hanno avuto entrambi la maturità giusta per dividere le strade e proteggere quello che c’è stato.

La confessione di Kikò su Tina Cipollari e la delusione dell’ex tronista

Kikò del Gf 16 ha confessato a Taylor Mega (ad Ambra non piace assolutamente la loro vicinanza) come ha conosciuto Tina Cipollari: “Siamo stati sposati 18 anni. Io ero andato a corteggiare questa ragazza e lei aveva sessanta pretendenti. Avevo 29 anni. Nel giro di pochissimi giorni ha mandato via tutti tenendo solo me, che ero arrivato da poco. Però mentre corteggiavo lei, mi ero innamorato di Tina”. Ha poi rivelato cosa l’ha colpito di più: “Tina a 38 anni era bellissima… a parte che è bella ancora adesso! Lei era sopra le righe, aveva la testa. L’avevo conosciuta capendo il suo personaggio. A un certo siamo usciti, quando quella ragazza aveva mandato via tutti. Quella ragazza mi voleva scegliere. In quella puntata lei si è sentita male”.

Tina e Kikò figli, ultime notizie al Gf 16

Kikò ha infine parlato dei suoi figli e ha spiegato che ha un bellissimo rapporto con la Cipollari: “Ci siamo separati da due anni. Però ci siamo separati benissimo”. Ieri, in puntata, abbiamo visto un Kikò inferocito per una discussione avuta con Francesca De Andrè. Ci sono state le nuove nomination, è stato proclamato il primo finalista… cosa succederà ancora?