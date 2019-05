Ambra Lombardo, salta l’incontro con Kikò: “Taylor Mega un pericolo”

Taylor Mega al Grande Fratello 16: la Prof Ambra Lombardo è gelosa

Ambra Lombardo è più che mai preoccupata per la sua storia d’amore con Chicco Nalli, in arte Kikò. Lunedì 27 maggio i due dovevano rivedersi al Grande Fratello 16, dove nel Camping Carmelita era stata organizzata una romantica sorpresa da parte della professoressa siciliana. Gli altri argomenti in scaletta hanno però tolto spazio a Ambra e Kikò che non sono così riusciti a vedersi. Con grande rammarico della Lombardo, che sognava da tempo di riabbracciare il famoso hair stylist di Sabaudia. Non solo: la Lombardo è in queste ore parecchio preoccupata per via dell’ingresso di Taylor Mega. La web influencer, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e oggi opinionista di Barbara d’Urso, resterà in Casa circa una settimana in qualità di ospite. E la sua presenza ha già scatenato gli uomini del reality show, che non sono di certo rimasti indifferenti al fascino dell’ex fiamma di Flavio Briatore.

Taylor Mega è un pericolo per Ambra Lombardo e Chicco

“Dove ha dormito Taylor Mega? Va controllata, può essere un pericolo”, ha ammesso senza filtri Ambra Lombardo a Pomeriggio 5. Nonostante la storia con Kikò sia praticamente agli inizi, l’insegnante e modella tiene molto all’ex corteggiatore di Uomini e Donne. E per questo negli scorsi giorni ha difeso con le unghie e con i denti questo rapporto. Soprattutto da Tina Cipollari e Francesco, rispettivamente ex moglie e figlio di Nalli. “Ho ricevuto un po’ di attacchi, sono stata accusata di essere una stratega io di essere entrata per farmi pubblicità, in realtà sono uscita dalla casa forte della mia condizione fuori: l’uomo che frequentavo non è un uomo da poco, è un uomo alto, bello, che avrebbe potuto offrirmi una vita da regina… ma era Kikò”, ha dichiarato Ambra.

Ambra Lombardo chiede un altro incontro con Kikò

Dopo l’incontro saltato alla terzultima puntata del Grande Fratello 16, Ambra Lombardo ha chiesto a Barbara d’Urso di poter rivedere al più presto Chicco Nalli. La giovane riuscirà a riabbracciare Kikò durante la semifinale del 3 giugno?