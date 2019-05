Grande Fratello 16 ottava puntata: finalista, eliminato e nominati

Ottava puntata Grande Fratello: l’eliminato e il primo finalista

L’ottava puntata del Grande Fratello 2019 è giunta al termine! Ci sono stati momenti emozionanti, litigi e nuovi ingressi: Taylor Mega ha fatto perdere la testa a tutti gli uomini della Casa. Questa sera abbiamo assistito all’eliminazione inaspettata di Serena Rutelli: Martina Nasoni ha avuto più del 40% delle preferenze, dandoci la conferma che è molto amata dal pubblico a casa. Michael Terlizzi – anche lui al televoto – ha rischiato seriamente di uscire. Inoltre c’è stata la proclamazione del primo finalista del Gf 16: Gennaro Lillio è riuscito a volare dritto all’ultima puntata.

Nomination ottava puntata Gf 16: tutti i nomi

Chi sono i nominati dell’ottava puntata del Grande Fratello? Troverete qui di seguito tutte le nomination fatte e i nomi di chi potrebbe uscire:

Michael Terlizzi: Erica – Enrico;

Martina Nasoni: Erica – Kikò;

Kikò Nalli: Erica – Daniele;

Erica Piamonte: Valentina – Michael;

Gianmarco Onestini: Francesca – Kikò;

Enrico Contarin: Francesca – Michael;

Valentina Vignali: Erica – Kikò;

Francesca De Andrè: Valentina – Enrico;

Daniele Dal Moro: Erica – Enrico.

Al televoto Kikó, Erica ed Enrico.

Diretta ottava puntata Grande Fratello: tutto quello che è successo

Gennaro Lillio ha ricevuto una lettera dalla sorella ritrovata: la ragazza vorrebbe abbracciarlo quanto prima. Non si sono mai visti, ma lei, nonostante la giovanissima età, vorrebbe vedere i suoi fratelli. Hanno solo il padre in comune. Gennaro ha anche aggiunto che intende ricucire un rapporto col padre, nonostante lui sia andato via quando aveva solo tre anni. Durante la diretta del Grande Fratello 2019, abbiamo assistito anche a una lite stranissima fra Francesca De Andrè e il fidanzato: cosa succederà tra i due? Non si è arrivati davvero a una conclusione definitiva. Taylor Mega potrebbe complicare la situazione.