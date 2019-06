Bacio Gennaro e Francesca, non si nascondono più: “Cose intime”

Gennaro e Francesca si sono baciati al Grande Fratello 2019: effusioni per la pace definitiva (si spera)

Il bacio di Francesca e Gennaro del Gf c’è stato davvero. Adesso non posso negare più. Evitando di nascondersi sotto a cuscini e coperte, i due si sono lasciati travolgere dalla passione a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 2019. Meglio tardi che mai! Non vogliono rinvangare il passato, hanno intenzione solo di viversi il presente senza farsi troppe domande su come sarà il loro futuro. Sembra ormai certo che Francesca De André non voglia rivedere Giorgio che, dopo le effusioni con Gennaro Lillio, può essere considerato come il suo ex fidanzato. Quest’ultimo avrà qualcos’altro da ridire?

Gennaro Lillio e Francesca De André, ecco cos’è successo davvero

Francesca De André non si nasconde più: “Ho dato un bacio a una persona che mi è stata sempre vicino, che mi ha supportato e così l’ho riportato sul pianeta Terra”. Gennaro ha spiegato meglio quello che è accaduto: “Stava sul mio letto. Mi guardava e io facevo finta di dormire. Le ho chiesto cosa voleva e poi le ho detto che ci saremmo rivisti per la buonanotte. Vuoi sapere i dettagli? Queste sono cose intime. Un bellissimo risveglio. Anche se lei è matta. Mi ha detto che le manco, però mi odia”. E, tra una coccola e un bacio a stampo, hanno pensato a come potrebbe essere fuori dal Gf… riflessioni che hanno fatto arrabbiare la De André!

Gossip Gf, Martina parla della relazione di Francesca e Gennaro

Martina Nasoni – che è di nuovo in crisi per Daniele Dal Moro – spera che ci sia presto un lieto fine per Gennaro e Francesca: “I dissapori ci sono, ma il loro bellissimo rapporto non deve essere rovinato. Lei non deve pensare che Gennaro sia un giocatore per visibilità o per altri scopi”. Anche se Gennaro teme che, fuori dal Grande Fratello, possano verificarsi altri litigi furibondi: “Ti scaraventa addosso il mondo e questo mi spaventa”. Una storia destinata a durare come un battito di ciglia?