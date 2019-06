Gf, Martina e Daniele nuova crisi: “Non vengo più a parlarti”

Grande Fratello news, Daniele e Martina di nuovo lontani: una storia d’amore non ci sarà mai

Sembrava essere tornato il sereno per Martina e Daniele del Gf 16, e invece il giovane tutto muscoli continua a evitare e a trattare con sufficienza “la ragazza dal cuore di latta”. La maggior parte dei concorrenti hanno notato questo tipo di atteggiamento di Daniele Dal Moro e hanno messo in guardia Martina Nasoni che, come se non bastasse, ha ascoltato per caso una frase che non le è piaciuta per niente e che potrebbe essere la conferma che lui non è per nulla interessato a costruire qualcosa con lei. Nemmeno un’amicizia. Invece di vivere con spensieratezza quest’ultima settimana al Grande Fratello 2019, Martina si sta lasciando mangiare dai dubbi.

Gf gossip, la confessione di Martina Nasoni

C’è stata una confessione inaspettata di Daniele a Martina che ha fatto sperare in un ritorno di fiamma e invece, di punto in bianco, è di nuovo cambiato tutto! Queste sono state le ultime parole di Martina Nasoni: “Lui ha detto: ‘Prima di tutto non sono io che guardo lei, ma è lei che guarda me’. Però io non so a chi era riferito. Se fosse riferito a me… lascia perdere. Basta, allora non vengo nemmeno a parlarti. Zero. Dopo quelle due settimane di avvicinamenti e discussioni, tu hai visto per caso che io ero sempre a cercarlo?”. Gennaro Lillio le ha detto la sua: “Io ti devo dire la verità perché ti voglio bene. Io non ho mai visto avvicinarsi a te. Però non ho nemmeno visto te troppo accollata. Ti ho visto molto presa, è vero, ma non sei stata una sanguisuga”.

Francesca De André parla di Daniele e Martina al Grande Fratello 16

La stessa Martina si è accorta che Daniele si è nuovamente allontanato: “C’è stato un muro tra me e lui che non ci ha permesso nemmeno di conoscerci. Mi è dispiaciuto. Ogni volta che ci avvicinavamo, la cosa veniva commentata in un certo modo. C’è stato questo disagio”. Francesca De André (che ha parlato con Gennaro del loro futuro dopo il Gf) ha spiegato che Martina dovrebbe capire che Daniele non è l’uomo per lei: “Vorrei che lei se ne rendesse conto e lo lasciasse stare. Lei passa tutto il giorno a vedere come sta, cosa fa, cosa dice, se la guarda, se non la guarda e questa cosa lo snerva ancora di più. Sicuramente si aspettava di vivere una settimana diversa con lui perché Valentina è uscita e ne siamo in pochi, probabilmente sperava di avere un po’ di riavvicinamento”.