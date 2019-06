Martina e Daniele vicinissimi, lui piange: “Voglio raccontare tutto”

Gf news, Martina e Daniele di nuovo vicini: lui fa un passo importante

Daniele e Martina non sono più una coppia da tempo. Però è rimasto un bel legame tra i due. La ragazza ha capito di non aver conosciuto come avrebbe voluto Daniele Dal Moro e ha trovato il coraggio per dirglielo; lui si è chiuso a riccio? A sorpresa le ha detto che ha voglia di parlare del suo passato e che sicuramente potrà capirlo. Le confessioni di Daniele ci sono state davvero al Grande Fratello 2019, ma questo non significa che ritornerà a considerare Martina come la sua futura fidanzata. Magari una grande amica sì. Martina, dal canto suo, ha apprezzato molto la decisione di Daniele di aprirsi finalmente a lei.

Gossip Grande Fratello, la confessione di Daniele Dal Moro sul suo passato

Ci sono stati tanti sfoghi da parte dei due ragazzi, ma adesso è tornato il sereno. In confessionale, Martina Nasoni ha detto questo: “Lui ha delle verità nascoste. Non dice di essere chi veramente è. Daniele è molto fragile, si è costruito una corazza e vuol far credere determinate cose di lui. Ma non ci è riuscito. Avrei voluto condividere più cose con lui, conoscerlo in maniera più approfondita”. Daniele del Gf 16 è stato disposto ad aprirsi: “Ho gli occhi lucidi. Ci ho sofferto tanto, non ho chiesto mai una mano a nessuno. Quando stavo male, non chiedevo mai aiuto. Ho poche persone che mi vogliono veramente bene. Potrò magari restituire la felicità che ho tolto a loro con questa finale. Spero che Martina mi abbia compreso. Voglio raccontare tutto. Voglio raccontarmi di più a lei”.

Martina e Daniele ultime notizie: resteranno solo amici?

Martina Nasoni ha capito che Daniele Dal Moro ha bisogno di questi momenti di sfogo. In lei troverà sempre una confidente: “Lui si blocca per determinate esperienze del passato. Ha dei grandi blocchi. Ho visto le sue lacrime. Dal modo in cui parla, si capisce che è una persona di cuore”. Momento di confessioni anche per Erica Piamonte, che ha spiegato quello che le succederà dopo la finale del Grande Fratello.