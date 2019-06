Grande Fratello, Erica spiega cosa le succederà davvero dopo la finale

Genitori Erica del Grande Fratello: una nuova confessione da parte della concorrente

Erica Piamonte ha toccato il cielo con un dito durante la semifinale del Gf 16. Ha ricevuto delle parole meravigliose da parte di quei genitori che – attenendoci alle sue confessioni – non l’avrebbero mai sostenuta in nulla, che non le avrebbero mai dimostrato di essere fieri di lei. Erica ha però ricevuto la conferma che i suoi genitori si farebbero sempre in quattro e che la amano profondamente. Parole che le hanno permesso di affrontare quest’ultima settimana al Grande Fratello 2019 con ancora più entusiasmo. Potrebbe essere lei la vincitrice di quest’edizione? Una ragazza molto amata dal pubblico, che ha colpito per la sua storia e per la sua sincerità.

Gf news, Erica senza parole per il gesto dei genitori

Mentre Daniele e Martina si sono avvicinati a sorpresa, Erica del Gf ha spiegato che non riesce ancora a capacitarsi di quello che le è successo durante l’ultima diretta andata in onda. Queste sono state le sue parole: “Non ci credo ancora. Ero bloccata, ero in confusione. Ora ho riletto le parole e mi sono detta: ‘Incredibile’. Aspettavo quella lettera da una vita. I miei genitori non mi hanno mai detto nulla di questo tipo”. In effetti le frasi dei genitori di Erica Piamonte hanno sorpreso e commosso tutti.

Ecco cosa succederà a Erica dopo la finale del Grande Fratello

Al Grande Fratello, Erica Piamonte ha poi spiegato quello che farà dopo la finale: “Quando uscirò da qui, io avrò una sensazione addosso che non ho mai avuto. Non sono mai stata sostenuta dai miei genitori”. È sempre bello quando i genitori si avvicinano di più ai figli o quando i fratelli si rincontrano o si incontrano per la prima volta: ad esempio Gennaro Lillio, una volta terminata l’esperienza televisiva, abbraccerà quella sorella cresciuta lontana da lui.