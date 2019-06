Gennaro Lillio, regalo sorella Maria: “Non mi lasciare più”

Sorella Gennaro Lillio: parole commoventi per il concorrente del Gf 16

Anche questa sera Gennaro Lillio ha ricevuto una sorpresa da parte di sua sorella Maria. Quest’ultima non vede l’ora di poter abbracciare sia lui sia Guido, l’altro fratello. Gennaro ha intenzione di conoscere meglio Maria: sono cresciuti stando lontani e ora vogliono recuperare tutto il tempo perduto. Il ragazzo non è riuscito a trattenere le lacrime nel momento in cui ha rivisto sua sorella al Grande Fratello 2019; ha ricevuto da lei anche un regalo denso di significato. Sul padre, invece, Gennaro ha voluto spendere poche parole, nonostante Cristiano Malgioglio gli abbia fatto delle domande ben precise.

Grande Fratello news, le confessioni su Gennaro Lillio

Dopo il momento emozionante vissuto da Kikò e Ambra, c’è stato quello di Gennaro e sua sorella. Queste sono state le ultime parole della ragazza: “Siamo uguali. Sono fiera di te. Ciao Gennaro, eccomi qua. Ho tutta una vita da raccontarti e voglio iniziare parlando di lunedì scorso. Mi sono tanto emozionata vedendo te e Guido. Mi sentivo con voi e ora voglio sapere tutto di voi. Sai, Gennaro, ti ho visto al Gf tutti i giorni, ho visto come sei fatto. Volevo un fratello che avrebbe potuto farmi da guida, mi è mancato un fratello col quale confidarmi, che mi avrebbe potuto portare a danza”.

Gennaro Lillio, le ultime parole sul padre

La sorella di Gennaro Lillio ha poi aggiunto: “Io ho un desiderio: voglio crescere insieme a voi, non sprechiamo quest’occasione. Ti auguro una buona finale e promettimi di non lasciarmi più. Un bacione da tua sorella”. Gennaro ha ricevuto anche un bel regalo: “Noi non abbiamo colpe, ma recupereremo sicuramente. Mi hai regalato questo rosario, che in passato ti aveva dato tanta forza”. Se Erica ha risolto i conflitti con i suoi genitori, lo stesso non si può dire per Gennaro: “Con mio padre devo chiarire dei punti importanti fuori dal Grande Fratello. Io sarò un padre migliore un giorno”.