Erica Gf, la reazione a sorpresa dei genitori: “Meno segreti”

Grande Fratello news, Erica Piamonte e la sorpresa dei genitori

Erica Piamonte ha ricevuto una lettera inaspettata dai suoi genitori. Più volte, all’interno della Casa de Grande Fratello 16, ha spiegato che non ha mai avuto un rapporto limpidissimo con loro: ha tenuto per sé alcuni segreti che, col tempo, sono diventati macigni. La sua mamma e il suo papà le hanno detto che non ci sarà più dialogo, che la accettano così com’è e che ovviamente sono orgogliosi di lei, nonostante in passato non abbia fatto scelte che hanno apprezzato poi tanto. Erica del Gf ha inoltre ricevuto una bellissima sorpresa da parte di sua sorella Giada: si sono abbracciate durante la semifinale.

La lettera dei genitori di Erica del Gf 16

Dopo aver visto il bacio appassionato di Kikò e Ambra, è stato svelato da Barbara d’Urso il contenuto della lettera dei genitori di Erica Piamonte: “Ciao, Eri. Quante parole non dette, quante frasi lasciate a metà tra noi. Quest’avventura ci ha permesso di apprezzare lati e sfumature che noi non conoscevamo. Il Gf ci ha aperto le porte per fare questo percorso insieme a te. Più parole, meno segreti. Saremo sempre al tuo fianco, ovunque le tue decisioni ti dovessero portare. Ti vogliamo bene, un abbraccio forte, Pippo e Teresa”.

Diretta Grande Fratello, ecco cos’è successo in puntata

Cristiano Malgioglio ha esclamato: “Questo è un miracolo che fa il Grande Fratello. Un Gf meraviglioso!”. L’opinionista è stato anche protagonista di un litigio con Francesca De André, che ovviamente non gliele ha mandate a dire. Durante la semifinale del Grande Fratello 2019, è finalmente saltata fuori tutta la verità su Valentina Vignali e il suo fidanzato.