News Gf, Valentina rivede il fidanzato Lorenzo: il segreto sul compleanno

Gf, ultime news: i dubbi di Valentina Vignali sul fidanzato Lorenzo

Le ultime news sul Grande Fratello vengono direttamente dalla puntata di questa sera e riguardano Valentina Vignali e il suo fidanzato Lorenzo; come vi abbiamo spiegato dettagliatamente in settimana, la sportiva è entrata in crisi dopo aver letto una lettera della mamma in cui quest’ultima le ha scritto che potrà raggiungere la felicità solo con un “cavallo pazzo” come lei. In diretta si è parlato un po’ di tutto e a dare il via alle danze è stata Ivana Icardi, accusata proprio da Valentina di non essersi comportata bene con il ragazzo per via degli atteggiamenti avuti con Gianmarco Onestini.

La lite tra Valentina e Ivana per Lorenzo

Ivana ha così potuto prendersi la sua rivincita e ricambiare Valentina con le stesse accuse: “Un po’ tardi – queste le sue parole – per pensare al tuo ragazzo, credo… Sei ipocrita! Non hai fatto una bella figura. Hai detto di tutto di me, e poi lo hai fatto tu! Non ti piace questo argomento… Poverino il tuo ragazzo!”. “Il bue – ha risposto la Vignali – che dice cor…o all’asino. Tu pensa al tuo ragazzo! Non ascolto neanche i miei genitori, figurati se ascolto Ivana Icardi! Mi sono stancata della tua opinione!”.

Lorenzo si presenta al Gf all’improvviso: Valentina felicissima

Dopo la pubblicità la situazione per Valentina stava per peggiorare perché Lorenzo non aveva voluto chiamare da casa Valentina, e dal solito telefono del Gf non si era sentita alcuna voce dopo i trenta secondi. “Se si rovina una relazione per una prova del Gf – questa la reazione della Vignali – alzo le mani! I miei atteggiamenti sono limpidi e puliti! Non potrei mai fargli quello che hanno fatto a me… Io ho la coscienza super pulita!”. Tutto però è andato per il verso giusto perché poi Lorenzo si è presentato in Casa, l’ha baciata, stretta a sé e coccolata. “Barbara – ha esultato Valentina –, era lui a sparare i fuochi il giorno del mio compleanno!”. Tutto è bene quel che finisce bene.