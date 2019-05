Daniele e Martina, dopo Valentina arriva lei: lo sfogo in confessionale al Gf 2019

Grande Fratello 2019, Taylor Mega fa ingelosire Martina Nasoni

La storia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni non è mai nata al Grande Fratello 2019, e questa è l’unica cosa che sappiamo per certo sul loro conto. Non abbiamo nessuna sicurezza invece su come si evolveranno le cose fino alla fine del reality show ma siamo quasi sicuro che non cambierà niente perché – come ha notato Vladimir Luxuria e come lei molti altri – Daniele sembra davvero poco interessato a costruire qualcosa di profondo con la concorrente. Ciò non significa tuttavia che Martina non provi nulla per lui o che non sia gelosa, anzi i fatti testimoniano l’esatto contrario. Cerchiamo di fare il punto della situazione partendo proprio dal day time andato in onda oggi su Canale 5.

Martina, al Gf 2019 le parole su Taylor Mega e Daniele

Martina non tollera l’eccessiva vicinanza tra Taylor Mega e il “suo” Daniele: insieme hanno fatto palestra (poi si è aggiunta anche Valentina Vignali) e questo ha fatto morire di gelosia la Nasoni: “Passi passi Valentina – queste le parole di Martina in confessionale – ma pure questa adesso? Sono distaccata e ragiono sulle cose, insomma ho la mia autostima che da qui è arrivata qui [si è abbassata ndr]. Tutto sta nelle mani di Daniele: se vuole vivere a lungo va a fare allenamento da un’altra parte. Chi devo uccidere – ha poi commentato quando li ha visti troppo vicini – per primo?”. Chiaramente, Martina è stata molto scherzosa ma era evidente che provasse gelosia. Com’è giusto che sia, del resto, visto che Taylor è bellissima ed è ovvio che qualsiasi ragazzo la guarderebbe (anche la De André peraltro sembra avere qualche piccolo problema con Gennaro al riguardo…).

Taylor Mega al Grande Fratello 2019, una scelta tardiva

Non sappiamo cosa ne sarà di Taylor Mega ma abbiamo avuto la conferma che in un contesto come il Grande Fratello funziona molto bene: già in questa prima settimana infatti è riuscita a far ingelosire le ragazze e quindi a far parlare di sé; se fosse stata chiamata prima, e si spera lo sarà nella prossima edizione del reality, sarebbe riuscita a innescare molte più dinamiche. Con buona pace delle Nasoni, delle De André e di chi più ne ha più ne metta.